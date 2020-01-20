區選失利　建制派組「沙田社區連線」　抗衡「泛民區議會」

建制派在區議會選舉重創，多名資深區議員落馬。一眾沙田區建制派今 (20日)宣布成立「團結沙田社區共融連線」(沙田社區連線)，成員包括新界各界召集人張學明、新界社團聯會理事長陳勇、沙田鄉事委員會主席莫錦貴、民建聯前沙田區議員李世榮、工聯會前立法會議員鄧家彪、公民力量前沙田區議員姚嘉俊及黃宇翰等。 擔任沙田社區連線顧問的張學明指，組織成立目的主要為監察政府和議會，包括立法會及區議會。未來會大量投放建設香港力量，組織義工在不同範疇提供服務，也會協助新界其他八個地區成立社區連線。

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沙田社區連線執行主席李世榮表示，沙田社區連線是社區建設力量平台，服務範圍包括社區民聲連線、社區服務連線、社區安全連線及社區監察連線，指在推動地區工作，建設互助共融的社區。

沙田社區連線顧問張學明指，香港的法治在過去7個月受到嚴重衝擊，各行各業都面臨經濟壓力，民生治安令人憂慮，議會運作陷入停頓。張強調，沙田社區連線的成立目的主要為監察政府和議會，包括立法會及區議會。

他表示，未來會大量投放建設香港的力量，組織義工在不同範疇提供服務，也會協助新界其他八個地區成立社區連線。

李世榮表示，社區連線特別關心區議會的撥款項目，會監察區議會撥款在合法情況下使用。工聯會前立法會議員鄧家彪認為，有素人議員打著政治口號進入區議會，形容其行事方式「政治凌駕一切」，因此社區連線從紮根民生的角度出發，把議會拉回正軌。