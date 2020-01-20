【武漢肺炎】SARS專家鍾南山：肯定有人傳人　病毒很可能來自野味

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武漢爆發不明肺炎疫情，根據最新數字，內地至今已確診218宗個案，上海更首現個案。

央視新聞今日（20日）訪問國家衛健委高級別專家組組長、SARS專家鍾南山，他指出，廣東有兩名患者無去過武漢，但有家人前往武漢後染病，因此病毒「肯定有人傳人」。

他又指，通過野生動物傳到人類是「比較大的可能」，目前已有14名醫護人員被感染，呼籲沒有特殊的情況不要去武漢。

通過野生動物傳到人類是「比較大的可能」

鍾南山說，從初步流行病學的分析來看，通過野生動物傳到人類是「比較大的可能」，但目前對病毒瞭解不多，暫時未知病源來自那種生物。鍾南山又指，95%以上個案都與武漢有關係，他們都曾去過武漢，或是由武漢來。

鍾續指，從目前資料表示，病毒「肯定有人傳人」，他解釋，廣東兩名患者無去過武漢，但其家人前往武漢後染病，之後家人回家後，二人都分別染上病毒；而廣東及武漢亦有確診感染個案。

國家衛健委高級別專家組組長鍾南山表示，病毒「肯定有人傳人」。（央視新聞截圖）

14名醫務人員感染

鍾南山指出，有醫務人員感染新型肺炎，圍繞一名新型冠狀病毒病人的護理，導致14名醫務人員受感染。

央視新聞今日（20日）訪問國家衛健委高級別專家組組長鍾南山。（央視新聞截圖）

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