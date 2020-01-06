【DQ覆核】周庭案官指選舉主任有權DQ　朱凱廸認為勝算低撤呈請

立法會議員朱凱廸前年參選鄉郊代表選舉時，選舉主任曾兩度發信查詢，並問及他對港獨看法，朱雖然重申他不支持港獨，最終仍被選舉主任指他「隱晦地支持港獨為自決選項」，取消其參選資格。朱就此提出選舉呈請，要求頒令選舉結果無效。然而去年周庭挑戰選舉主任的案件，法官主要認為選舉主任未有給周解釋機會，從而裁定周勝訴，但認為選舉主任有權作撤銷參選資格的決定。朱早前申請撤銷案件，高院今（6日）亦批准該申請，並透露朱認為沒有勝算，故撤回呈請。

原想挑戰選舉主任無權作查問

呈請人為朱凱廸，答辯人為選舉主任袁嘉諾，及在村代表選舉中當選的楊金粦。朱凱廸今未有到庭，由大律師代表。

朱質疑選舉主任無權去決定或查問他是否真誠擁護《基本法》，及是否效忠香港特區行政區。朱亦指選舉主任判斷屬錯誤。

律師承認考慮周庭案裁決

周庭同樣挑戰選舉主任的呈請去年9月下裁決後，朱早前申請撤銷案件，法官批准朱的申請，亦下令他要支付答辯人訟費。法官庭上透露，朱認為根據近期相關案件的結果，認為他未有太大勝算。而朱的代表大律師亦確認，他們是考慮了周庭一案。

周勝訴主因未有回應機會

雖然周庭在該次選舉呈請中獲裁定勝訴，但根據該案的判詞，法官主要認為選舉主任沒有給予周庭辯解機會，就取消其參選資格，是程序不當，但法庭認同，若選舉主任認為有強烈而清析的證據，令人客觀地認為該候選人有意圖不維護《基本法》，仍是有權取消其參選資格。

選舉主任有去信朱作詢問

而朱凱廸在2018年參選元朗元崗新村居民代表時，朱所屬選區的選舉主任曾兩度去信朱，並有詢問朱就港獨等議題的立場，朱亦有作回應，選舉主任是在朱作出回應後，才決定撤銷朱的選舉資格。

案件編號：HCAL 311/2019