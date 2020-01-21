【立會選舉】火鍋店東主林瑞華加入公民黨　料戰立會對撼張宇人

公民黨今日（21日）召開記者會，宣布中小企食店聯盟召集人林瑞華加入公民黨。林瑞華指，公民黨在社會運動中走得很前，了解抗爭者的想法，欣賞公民黨為民主爭取的理念，並指公民黨是自己唯一選擇。 被問到會否出選本屆立法會飲食界功能組別，林瑞華指一切仍言之尚早，會先做好協助飲食業界登記的工作。

郭榮鏗：光復議會寸土必爭

本身是火鍋店老闆的林瑞華，去年牽頭成立中小企食店聯盟，並組織了民間登記隊，現時有約100名義工走訪18區，呼籲食店新增為飲食界選民。林瑞華早前接受《香港01》專訪，透露現時有約500間食肆已成功登記，有信心在4月2日更改選民登記期限截止前，成功新增5,000名選民；而現任業界代表張宇人在2016年換屆選舉時，以2,438票擊敗只得647票的對手伍永德當選，相信只要成功新增5,000人，將足夠踢走張宇人當選。

林瑞華今日在記者會指，是否參選立法會仍言之尚早，無法預計之後情況，會先專心於協助選民登記的工作。公民黨立法會譚文豪表示，民主派內部會以初選等做好協商，確保以一對一的形式應戰，不論最後是否公民黨成員參選，亦會全力支持。

公民黨法律界議員郭榮鏗逆，該黨一開始的理念是廢除功能組別，爭取雙普選，但在仍未成功廢除之前，民主派必定寸土必爭，尤其要在來屆光復議會，取得過半數席位，功能組別必不可少，形容是重要關鍵的一仗。

公民黨主席梁家傑引用前法律界議員吳靄儀的一番話，指要當選功能組別就是為了取消功組別，不能容讓自由黨張宇人長年盤踞飲食界議席，任由對方「霸住作惡」。

黨魁楊岳橋歡迎林瑞華入黨，期望對方在商界的經驗可為公民黨注入新思維，豐富政策角度。他又批評，身兼行政會議成員的張宇人是修訂《逃犯條例》的推手，有份造成今日的惡果，亦未有為在反修例風波中、受催淚彈或其他不同程度壓力影響的小店發聲，質疑張宇人是否仍有說服力作為飲食界的代表。