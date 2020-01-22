【立法會選舉】新民黨辦初選定新東名單　容海恩：有競爭係好事

新民黨在今次區議會選舉中派出的28人參選全數落敗，連帶2014年起前與新民黨結盟的沙田地區組織「公民力量」亦痛失了深耕細作多年的地區議席，是該組織成立26年來首次「捧蛋」。 除了失去地區樁腳，新民黨新界東議員容海恩的連任之路再添一層挑戰。據悉，新民黨擬以初選形式決定新東直選的出戰名單，意即容海恩倘爭取連任立法會議員，須先贏黨內對手。她回覆《香港01》查詢時表示，黨中有初選係好事，讓有心參選的黨員公平競爭。

新民黨葉劉淑儀證實黨內有初選打算，她指如果經過初選過程，「枱橋都服氣啲，個個大黨都咁做。」(歐嘉樂攝)

葉劉淑儀接受《香港01》查詢時證實，確有打算以初選定新界東人選，正諮詢黨內意見，至於初選的細節則未敲定，估計在農曆新年後落實。

被問到提出初選的原因，她稱「咁樣民主啲，希望團結到大家。」又指如果經過初選過程，「抬橋的（樁腳）都服氣啲，個個大黨都咁做。」指民建聯劉國勳2016年出戰區議會（一）亦是經黨內初選選出，「參選人除了要看個人條件，人緣亦很重要」。

葉太表示，已知會容海恩會辦初選，容接受有關安排。

正放產假的容海恩透過短訊回覆表示，黨內有初選是好事，讓有心參選的黨員公平競爭。

建制組織「公民力量」在1993年成立，由現任民政事務局局長、民建聯劉江華創立，他當年退出港同盟後轉投建制，另起爐灶成立公民力量主攻沙田，全盛時期在沙田區議會擁有14個議席，有「沙田執政黨」之稱。今次區選公民力量派出10多人出戰，包括公力主席潘國山、副主席林松茵，可惜無一倖免，全數落敗。

有消息指，2016年晉身立法會的容海恩雖具知名度，但公民力量內有聲音覺得她議會表現及對地區的支援度「有改善空間」，預料她在初選會遇到挑戰。該消息又猜測，葉太正正是為了擺平黨內聲音，才提出以初選形式決定新界東候選人名單。