田北俊籲政府聽民意　考慮立法會選舉「做啲嘢」：不排除組黨

反修例風波至今超過半年，市民與政府有很大分歧，區議會選舉民主派更大勝。市民普要求就風波成立獨立調查委員會，但政府仍然拒絕，近期口風更轉趨強硬，多番批評市民誤信傳言抹黑政府和警察。 面對社會如此撕裂，自由黨榮譽主席田北俊接受傳媒訪問時表示，正與另外兩名自由黨榮譽主席周梁淑怡、劉健儀，以及前財政司司長曾俊華，考慮在今年立法會選舉「做啲嘢」，又表示不排除另組政黨。

田北俊表示，開明建制「唔係一吹雞就歸隊」。（資料圖片）

平衡「一國兩制」 現時比1997年困難

田北俊接受《港股策略王》訪問時表示，近年「一國兩制」已走樣，指出選舉要簽署確認書，由政府的政務主任確認參選資格，「全世界都未聽過，執政政府可以確認誰人可以參選，如果是這樣，哪裡還有反對黨？」

他表示，如何在「一國兩制」之下平衡「一國」與「兩制」，在現時情況是比1997年時困難。

批評一吹雞就歸隊：對方覺得你唔係叻嘅建制派

而建制派近年無做好自己的角色：「開明建制唔係一吹雞就歸隊，因為一吹雞就歸隊，對方會覺得你唔係叻嘅建制派，係人都做得啦，使乜你做呢？」

他直言「一吹雞就歸隊」的建制派會「只有累死政府，而間接累親中央，最近的逃犯條例就是典型例子。」

田北俊透露，與周梁淑儀、劉健儀和曾俊華均很擔心香港，正在考慮今年的立法會「出嚟做啲嘢」。（資料圖片）

田北俊表示，6月9日有100萬遊行，人群中有很多是建制的人，反問政府怎可以在6月9日晚上11時就說「勇往直前」，不用停止？而其他40個建制派議員，包括自由黨4名議員都立即贊成，「我就覺得出咗問題囉」，表示議員「唔識拖住政府，等佢唞一唞」，令市民覺得關鍵時刻這麼多人表達意見，你們看到都當市民「冇到」，市民一定對你失望。

盼向中央表達希望「一國兩制」重回正軌

田北俊在訪問中表示，他與周梁淑儀、劉健儀以及曾俊華均很擔心香港，正在考慮今年的立法會「出嚟做啲嘢」。至於會否出選，他表示他「過咗呢個年紀」，不應自己出來前線，但有能在幕後策劃、出錢出力，令社會和諧，並向中央表達希望「一國兩制」重回正軌，令香港市民對議會有信心，建制泛民都可以代表市民，不而是一吹雞就歸隊。

而如果要他來「抬轎」，就會想一下怎樣支持有質素的中間派別出選立法會，「令佢哋可以平衡社會」。