《經濟學人》：香港民主指數下跌兩位至75　若再跌與孟加拉等齊名

《經濟學人》智庫（EIU）發表2019年民主指數，香港在167個地區中排名第75，較去年下跌兩位，列為「有缺陷的民主」；整體得分僅6.02(10分為滿分)，為2012年以來新低。 報告預計，香港未來幾年的民主自由及司法獨立將持續受到侵蝕，政府並會繼續強硬禁止反對派人士參與選舉，香港排名將有機會進一步下跌，至與孟加拉、尼泊爾、巴基斯坦同類，列為「混合政權」（Hybrid regime）類別。

報告指，香港政府去年提出修訂《逃犯條例》觸發連串示威，為得分下跌其中一個原因。圖為元旦遊行，人潮擠滿維園。（資料圖片/梁鵬威攝）

《經濟學人》智庫形容2019為「示威年」，多個發展中或已發展的國家、地區均發生連串示威。

報告對全球167個國家及地區民主程度進行調查，分別就「選舉過程及多元化」、「政府功能」、「政治參與」、「政治文化」及「公民權利」5個範疇評分，10分為滿分。香港連續4年得分下跌，由去年的6.15分，跌至得6.02分，排第75位，排名與新加坡一樣。

香港眾志秘書長黃之鋒去年被DQ，無法出選去年的區議會選舉。(資料圖片/羅君豪攝)

5個範疇評分方面，香港僅在「政治參與」這一範疇中評分上升，由去年5.56分升至6.11分，其中以「政府功能」評分跌幅最多，由去年的6.07分，下1.71分跌至4.36分，「選舉過程及多元化」亦由4.33分跌至3.58分；而「政治文化」和「公民權利」評分則維持不變，分別為7.50分和8.53分。

報告指，香港政府去年提出修訂《逃犯條例》觸發連串示威，政府採取不妥協的態度，令社會局勢緊張、動盪，而警方在示威中的表現，加上政府公關手段劣拙等因素，是香港得分下跌的主要原因。

《經濟學人》智庫把民主指數分為「最民主」(Full democracies)、「有缺陷的民主」(Flawed Democracies)、「混合政權」（Hybrid regime），以及「專權」(Authoritarian regime)，四個類別。

全世界最民主的國家頭5位，分別是挪威、冰島、瑞典、紐西蘭，以及芬蘭；最尾5位分別是乍得、敘利亞、中非共和國、剛果和北韓。中國排第153位；台灣的排名則從去年第32位，上升一級至31位。

