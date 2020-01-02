【元旦遊行】民陣：警方要求半小時解散離譜　向參與遊行市民致歉

民陣昨日（1日）舉辦元旦遊行，估計有逾103萬人參與，但在遊行途中約下午5時30分，被警方要求腰斬，並需要在下午6時前完全解散人群，民陣召集人岑子杰強調，民陣在遊行途中已盡量配合警方，並派出立法會議員及糾察維持秩序，他批評警方要求非常離譜，又指「訓練有素的警方由元朗警署行去元朗西鐵站，都要39分鐘」，民陣無可能在半小時內疏散逾百萬市民。 岑子杰對昨日的安排致歉，指民陣未能提供一個安全的環境讓遊行人士散去，他感謝昨日參與遊行的市民，指很久未曾出現迫爆港鐵天后站的情況，相信正被橫押的手足都會很感動。岑子杰又批評，警方昨日下午約4時於灣仔軒尼詩道附近，在沒有發警示的情況下施放催淚彈，當時附近有不少老弱長者參與遊行，他對警方做法感到非常遺憾。

對於警方表示昨日拘捕了420人，但其後有三份之一人獲無條件釋放，岑子杰批評，這正正是赤裸裸的濫捕。岑又提到警方在入夜後以包圍戰術拘捕市民，批評警方昨晚在銅鑼灣街道上截查逾百名市民，並要求他們蹲在地上數小時，是以極侮辱的方式折騰市民。他又指，民主黨議員許智峯被警方扯下眼罩，兩度用胡椒噴劑直射眼睛，有關做法並不能接受。

指破壞中國人壽大廈玻璃蒙面人 態度與勇武人士不同

民陣昨日下午曾在Facebook表示，破壞灣仔中國人壽大廈外玻璃的蒙面人曾走向防暴警察方向，而防暴警察並沒有執法。岑子杰今日補充，自己沒有任何證據證明是誰人做，但指出有關破壞者不願意與在場人士溝通，與近半年他所接觸的前線勇武人士有所不同，故此惹人懷疑。

岑子杰表示，縱使他們與勇武派在策略及理念上有所不同，亦有和理非不認同「裝修」行動，但雙方仍可尋求共識及對話。他強調，在特首林鄭月娥、保安局局長李家超及警務處處長鄧炳強等罪魁禍首未受到制裁前，他們都不會與勇武派割席，因為他們於心不忍，亦不會配合林鄭政府的打壓。

岑子杰又說，相比之下，他們不會關心銅獅子多於有靈魂的人，認為銅獅子的歷史價值會被港人深刻記住，但強調沒有一樣東西較市民的性命更為珍貴。

元旦遊行及晚上衝突情況↓