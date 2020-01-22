【區議會】油尖旺馬拉松式開會16.5小時　資深區議員：聞所未聞

新一屆區議會月初開鑼，由民主派主導的區議會可謂新人事新作風，推出多項新政，包括修改會議常規、廢除增選委員等，與此同時，多區區議會會議長度亦創下紀錄，其中油尖旺區議會昨天（21日）召開會議，討論22項議程，會議由早上10時30分開始，至凌晨2時35分才結束，共16.5小時。 油尖旺區議員、理大學生校董李傲然表示，選民對新一屆區議員期望高，民主派希望各項政治和民生動議能夠在農曆新年前通過。李形容，昨天雖然疲倦但感值得。公民黨油尖旺區議會副主席余德寶表示，去屆區會最長時間的會議只是約7小時，他強調今屆民主派區議員不會計較辛苦，又料今屆會議時間較去屆更長，內容亦更豐富。

余德寶（左）料今屆會議時間較去屆更長，內容亦更豐富。（資料圖片／羅君豪攝）

區議員三餐在區會內解決

油尖旺區議會昨天召開第二次大會，當中討論多項民生項目，包括關注本港「武漢肺炎」病毒感染的防範和應變工作，亦有討論多項關注反修例運動的議程，包括「強烈要求政府公佈催淚氣體及水炮車成份，並公開政府油尖旺區各部門在警察施放催淚彈及水炮車後的街道、學校及社區會堂等地的清潔指引，以及有關工人（例如清潔工人）處理時的防護措施」、通過「要求特首林鄭月娥率領官員立刻前往中國武漢視察疫情」、通過「強烈要求香港特別行政區政府成立獨立調查委員會，徹查由『引渡條例』修訂所引起的警民衝突及香港警察濫權濫捕問題」等項目。

余德寶表示，昨晚會議一度討論是否暫停會議，又坦言有議員同事因會議時間太長，狀態每況愈下，但同事也希望盡快完成討論所有議程，最終暫停會議的動議無法以過半數通過。

展開第二屆區議員任期的余德寶指出，去屆會議最長也只是約7小時。余指出，由於區議會換屆，有些問題積累多月仍未能透過區議會處理，加上市民對區議會期望大，希望民主派帶領的區議會能夠革新，坦言「（議員）體力上有啲辛苦，但都想開埋（會議）」。余德寶指出昨天會議通過多項改革措施，包括取消增選委員、取消授權票、更新利益申報程序等。余德寶指，午餐、下午茶和晚餐也是在區議會內解決，其中下午茶和晚餐也是民政專員蔡亮請客。

李傲然形容昨天雖然疲倦但感值得。（資料圖片／高仲明攝）

李傲然：雖疲倦但感值得



李傲然則表示，昨天花了4小時討論關於催淚彈的議程，油尖警區指揮官和旺角警區指揮官亦有出席會議，接受議員質詢。李傲然說，選民對新一屆區議員期望高，民主派亦希望各項政治和民生動議和議程能在農曆新年前通過，將政府知悉議員和市民的訴求。

李傲然形容昨天雖然疲倦但感值得，「議員係代議士，希望可以盡一分力，令民主、政治問題得以解決」。李傲然提到，昨天通過要求港鐵公開所有2019年8月31日太子站事件的閉路電視片段，指若港鐵不公開片段，每次會議都會以「續議方式」提出同一動議，直至港鐵公開片段為止。

譚國僑指未聽過以前開會16.5小時

擔任了30年區議員、曾於1997年至2007年擔任深水埗區議會主席的民協譚國僑表示，未聽過以前區議會召開長達16.5小時會議，「未聽過（開16.5個鐘會），以前最多都係朝早9點半開到晚上10點半」。對於兩區民政專員早前指區議會事務委員會討論政制或保安事務，違反《區議會條例》，帶領區會秘書處離席，譚國僑指出，過往建制派主導的區議會也討論政改、「一地兩檢」、《逃犯條例》等政治議題，其中去屆十八區建制派區議會主席發聲明支持修訂《逃犯條例》，認為政府實為自打嘴巴，離席的民政專員不配擔任此職。