西九新動力落選區議員提選舉呈請　梁美芬：暴力威嚇影響獲勝機會

西九新動力今日（22日）召開記者會，宣布將為競逐連任石硤尾選區失敗的陳國偉提出選舉呈請。主席梁美芬指該黨區議會候選人均在選舉期間遭遇到暴力威嚇，政府未有負上確保選舉公平公正進行的責任，又批評作出暴力及抹黑行為的人視法治為無物，強調提出選舉呈請不只為了黨友申述不公，更是要防止以後的選舉繼續出現類似情況。

梁美芬斥責選舉過程中出現暴力威嚇。(翟睿敏攝)

身兼立法會議員的梁美芬斥責選舉過程中出現暴力威嚇，有份出選的西九新動力成員無一倖免，包括被誣蔑賄賂選民，從高空扔下大量未有按選舉規例寫上印刷資料、抹黑候選人的單張等，均無法追溯來源，形容剛過去的選舉缺乏文明及法治。

陳國偉憶述早於選舉籌備初期，便有人於其選區附近的「連儂隧道」張貼多張抹黑自己是黑社會成員的單張，嚴重影響其個人形象；雖然有向食環署反映及要求盡快清理，但至選區結束署方仍未作出跟進。他又提到辦事處曾遭黑衣人縱火破壞，搶走部分文件及其中一個存有工作記錄及文宣品的硬盤，令其選舉工程嚴重滯後，雖然已將其辦事處申報為競選辦公室，卻未有受到安全保障，對候選人而言未能發揮作用。



西九新動力落選區議員提選舉呈請。(翟睿敏攝)

梁美芬指陳國偉只以10票落敗，不排除有人作出的暴力威嚇及虛假陳述，令選民不敢投票予陳國偉，影響到他的獲勝機會。梁美芬續稱一般情況而言惡意抹黑可告誹謗，而於選舉期間的抹黑更有機會，觸犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》，需負上刑事責任。梁又指，政府有責任營造及確保選舉在公平公正的氣氛下進行，「唔好覺得過咗海就係神仙」，要求政府調查及追究，強調不只為了該黨黨員申述不公，更是要防止以後的選舉繼續出現類似情況。