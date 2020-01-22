【武漢肺炎】港出現首宗個案　鄺俊宇憂春運人潮帶來更大危險

本港今日（22日）出現首宗武漢肺炎確診個案，全城關注會否大爆發。立法會議員鄺俊宇表示，擔心農曆新年春運人潮會帶來更大危險，呼籲政府做足措施，而市民亦要戴上口罩。 鄺俊宇在facebook直播表示，不想再出現2003年沙士事件，再次呼籲要停止往來武漢至香港的高鐵和航班。

指健康申報表很基本 批評高鐵站未實際是漏洞

對於政務司司長張建宗表示，高鐵旅客如果要在高鐵站大堂填寫健康申報表，可能會引起人群聚集，帶來更大傳播風險。鄺俊宇表示健康申報表是很基本的事，批評為何連這種基本通報機制都不做。

呼籲啟動法例 強制填寫健康申報表

鄺俊宇指出，香港《預防及控制疾病條例》之中有條文，政府啟用條例之後，如果拒絕填寫健康申報表，會罰款5,000元及監禁6個月。

鄺擔心農曆新年內地春運人流情況，會增加人傳人的風險。他引述國家衛健委高級別專家組組長鍾南山表示，武漢管控人員出入的做法有效，認為香港政府慢半拍，指香港政府查航班而不查高鐵是沒有用的。

他呼籲市民不必恐慌，但基於沙士的經驗，好應該做足準備，戴口罩及勤洗手。而民主黨早已向政府提交意見，表示情況已經不能拖，促政府立即行動。

促政府不要「嘆慢板」 市民應高度警戒

鄺俊宇表示回看2003年沙士事件，當年疫情來勢洶洶，而當時香港不夠謹慎。鄺批評現時政府沒有危機感，指應該要擺出嚴陣以待的姿態，實施上述條例強制執行健康申報表，提出足夠阻嚇力，又指台灣政府清楚交待病床足、口罩夠，希望香港政府也急市民所急，工作做快一些、大力一些。

他在直播中多次呼籲市民要高度警戒，要戴口罩出街，注重身體健康。