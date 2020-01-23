【武漢肺炎】多名油尖旺區議員高鐵站外請願　促政府封西九龍站

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒疫情持續擴散，香港暫時至少錄得兩宗確診個案。多名油尖旺區議員今（23日）在西九龍高鐵站外發起請願活動，要求政府盡快封西九龍站，同時果斷採取防禦措施。 區議會主席林健文表示，武漢封城代表疫症蔓延情況嚴峻，他強調當年沙士對香港造成大影響，促請政府採取果斷防禦措施，避免再令香港市民帶來痛苦的回憶；社區前進朱江瑋則稱，油尖旺區議員促政府採取五項措施，包括健康申報、暫停慶典、西九封站、強制檢疫、實施隔離。

油尖旺民主派區議員到西九高鐵站抗議。（歐嘉樂攝）

社區前進林兆彬稱，政務司司長張建宗稱高鐵乘客不需填寫健康申報表的理由牽強，引述張建宗稱乘客聚集會增加傳染機會，但是會讓潛在病人進入香港放菌。林兆彬認為香港要鞏固防線，禁止由中國內地進入香港的旅客。

副主席余德寶稱，民主派議員在周二的區議會文件建議政府就武漢肺炎作好預防工作，除了飛機外，要求從高鐵和直通巴士來港的乘客應填寫健康申報表，惟他稱局方回應指不需再過於恐慌。余德寶批評政府無為而治，到時不單是人傳人，而是政府引入疫症。

余又指，稍後會要求政府召開緊急會議，檢視政府有否停課或在社區進行大清潔等需要。

新民主同盟今日下午4時半亦會到西九高鐵站抗議，要求關閉內地入境香港口岸、高鐵停駛直至大陸疫情受控。