【武漢肺炎】田北辰轟港珠澳大橋免費通車：鼓勵跨境遊　要取消

武漢肺炎全城戒備，很多市民都戴上口罩，期望政府推出更多防疫措施，但直至目前為止令不少市民失望。 實政圓桌立法會議員田北辰轟政府多項工作，要求政府「急市民所急」，不要後知後覺。

武漢「封城」前一日才呼籲勿前往是太慢

田北辰表示，早於1月10日在立法會向食物及衞生局局長陳肇始表示，如果內地不適用旅遊警示制度，政府亦可以呼籲市民如非必要就不要去武漢，當時政府並無正面回應。

而直到昨日（22日）衞生防護中心才呼籲市民避免前往武漢，田北辰指今日（23日）武漢已經「封城」，「你早一日先講有鬼用咩」。

政府公布農曆新年期間小型客車免費通行，在網上引起批評，指輕視武漢肺炎傳播情況。（資料圖片）

近日陳肇始在記者會上咳嗽，田北辰指作為局長應以身作則，在敏感時期戴口罩。

已向陳帆表達 這時候免費通車「都幾離地」

至於運輸署宣佈明日（24日，年三十）開始，港珠澳大橋一連7日實施小型客車免費通行政策，在網上惹來批評。田北辰表示自己無法同意這項措施，已經跟運輸及房屋局局長陳帆表達，在這個時候免費通車，讓人觀感是鼓勵跨境旅遊，「都幾離地，一定要盡快取消」。

至於大眾關注高鐵站情況，田北辰表示港鐵已回覆，途經武漢的列車不會讓人上車。但社會有聲音表示，憂慮病患者從其他城市以其他交通工具來港，因此田北辰要求政府立即全面檢討各個口岸的政策及措施。