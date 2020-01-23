【武漢肺炎】民建聯致函林鄭　要求成立防疫督導委員會

武漢肺炎確診個案遍及多個地方，香港亦出現確診以及高度懷疑個案，市民極度關注政府防疫情況。民建聯去信行政長官林鄭月娥，要求將應變級別提升至「緊急」水平，並料林鄭領導防疫督導委員會及整個政府跟進防疫抗疫工作。

建議將應變級別提升至「緊急」水平

新型冠狀病毒肺炎疫情，對本港即時威脅顯著增加，民建聯要求政府按最嚴格的準則，盡快全面加強社區防疫能力。

民建聯要求政府立即將應變級別升至「緊急」應對疫情，並由行政長官領導防疫督導委員會及整個政府跟進防疫抗疫工作。同時要盡快落實各口岸的健康申報安排。

促請快速、透明地公布疫情資訊

市民關注最新疫情資訊，民建聯要求政府加強訊息發布的速度及透明度，每日向公眾解說疫情最新情況及政府的應變工作進度，醫院準備安排，以及口罩供應情況等。同時以簡單易明的方式，將防疫資訊放上網站或透過電話短訊，以最快及最直接的方式告知公眾。

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確保口罩供應 打擊囤貨及抬價

近日市面出現搶購口罩潮，新春假期供應不足或會加劇，民建聯促請政府將無短期急切需要的存貨，透過指定零售商出售，或安排透過各區民政事務處向市民派發免費口罩，消除市民搶口罩憂慮。同時，政府應密切監察供應情況，打擊囤貨或抬價等問題，確保不會因供應不足，引起市民恐慌。

如有必要，民建聯建議港府可向中央政府求助，以確保口罩等個人衞生防護物品的供應。