【武漢肺炎】被質疑無影　林鄭fb拍片交代：回港後即召高層會議

署理行政長官張建宗今(23日) 就內地新型冠狀病毒肺炎最新情況，於晚上7時召開跨部門記者會，會上被問到行政長官林鄭月娥為何未有立即回港。 記者會結束後約1小時，林鄭月娥的官方facebook專頁隨即上載一段1分半鐘的短片。林鄭月娥在片中重申已要求同事在防疫工作中做到迅速應變、嚴陣以待以及公開透明。又強調她完成工作後，明天一早便會馬上回港，抵埗後便召開高層會議檢討最新情況及應變措施。 短片拍攝的地點為會議場地，林鄭月娥出鏡時身上仍掛有識別證件，她說話期間身後有大批外籍人士經過，似乎是在匆忙情況下臨時拍攝。

署理行政長官張建宗召開跨部門記者會，會上被問到行政長官林鄭月娥為何未有立即回港。（歐嘉樂攝）

林鄭月娥facebook對上一次發言，已是1月16日。她在今日影片中表示，雖然在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇，但每日多與食衛局局長陳肇始保持聯繫，以確保香港多年來建立的完善防疫系統能夠發揮最大效能。

已要求迅速應變、嚴陣以待、公開透明

她又指，隨着香港出現兩種新型冠狀病毒的確診個案，她今早與政務司司長張建宗通話，討論香港應進一步加強防疫措施。林鄭重申，已要求同事在防疫工作中做到迅速應變、嚴陣以待以及公開透明。她呼籲市民在農曆新年期間外出拜年或到人流較多的地方都要做好防疫工作，注意個人衛生。

她最後提到，今天是她在世界經濟論壇中最後一天工作，完成後明天一早便會馬上飛回香港，於年初一抵埗後召開高層會議，檢討最新情況及應變措施，第一時間向公眾有所交代。