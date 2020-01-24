【逃犯條例】林鄭訪瑞士嘆警察被攻擊　不能答允侵蝕兩制的訴求

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肆虐，香港至今已出現兩宗確診個案，特首林鄭月娥即將結束訪問瑞士行程，於明天（25日）早上返港，直接指揮大局。 林鄭昨天在瑞士出席由青年主席組織舉辦的研討會，發言時指出，過去七個月對香港而言是非常艱難，出現了很多示威、暴力，以及政治訴求，指出她與政府需堅守「一國兩制」原則和價值，不能答允侵蝕一國兩制的訴求。

行政長官林鄭月娥今日（達沃斯時間一月二十三日）繼續在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會。圖示林鄭月娥（中）與荷蘭王國首相馬克‧呂特（右）會面，商務及經濟發展局局長邱騰華（左）亦有出席。（政府新聞處）

林鄭月娥昨日在瑞士達沃斯率領香港代表團出席「香港之夜」活動，世界經濟論壇創辦人及執行主席施瓦布教授亦有出席致辭，其他出席者包括約二百多名來自多國的政、商界領袖和傳媒翹楚。林鄭在活動上向來自不同地方的重要嘉賓推介香港的強項和優勢，林鄭在活動的對談環節中，強調香港雖然經歷困難時期，但特區政府會致力捍衞各項香港賴以成功的優勢，包括法治，她對香港未來亦充滿信心。

林鄭在研討會上發言，被問及有關一國兩制的情況，過去七個月對香港而言是非常艱難，因此希望親自到瑞士解釋國際社會對香港情況的誤導。林鄭強調香港是中國不可分割的一部分，並寫在《基本法》之上。她又提到，過去七個月，香港出現了很多示威、暴力，以及政治訴求，指出其本人與政府需堅守「一國兩制」原則和價值，不能答允侵蝕一國兩制的訴求。

林鄭又提到香港需要保障制度優勢，包括法治、獨立司法機構、警隊、新聞自由等，慨嘆近月警察被攻擊和被歪曲（Misrepresent）。

林鄭月娥日間在商務及經濟發展局局長邱騰華陪同下，與荷蘭王國首相馬克‧呂特會面，林鄭月娥在會面時提到，儘管香港出現社會動蕩，但政府會盡其所能捍衛法治。林鄭月娥其後又與瑞士聯邦委員兼財政部首長Ueli Maurer會面，林鄭說相信對方知悉香港過去七個月發生的情況，指示威的頻率、密度及暴力程度也是史無前例，因此希望把握是次機會解釋香港情況。

林鄭月娥完成在達沃斯三日行程，她表示今次外訪行程豐富，除有機會在多場由世界經濟論壇或其他組織安排的活動中發言外，亦與十多位政商界領袖和國際傳媒高層進行雙邊會面，親自向他們講述香港的情況，她指她所接觸的人士都對香港持非常正面的態度，十分樂意繼續與香港在各有關方面加強連繫，令她深受鼓舞，又說特區政府未來會繼續加強對外宣傳和推廣工作，林鄭月娥明日（達沃斯時間一月二十四日）早上離開達沃斯，一月二十五日早上返抵香港。

行政長官林鄭月娥今日（達沃斯時間一月二十三日）繼續在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會。圖示林鄭月娥（左）與Investcorp執行主席Mohammed Alardhi（右）會面。（政府新聞處）