【武漢肺炎】全港搶口罩　田北辰：林鄭係咪親自去同供應商談判？

武漢新型冠狀病毒感染的肺炎疫情迅速蔓延，繼自由黨榮譽主席田北俊昨日（23日）在Facebook發文，批評政府在處理肺炎上的處理手法，又譏諷「武漢肺炎可能有得醫，蠢係無得醫」，他的弟弟實政圓桌立法會議員田北辰今日（24日）亦在Facebook問特首林鄭月娥，「你去咗邊度呀？」 林鄭現時正身在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇，田北辰在Facebook發文問林鄭「去咗邊？係咪親自去同口罩供應商談判，幫我哋搶多啲貨返嚟呀？」

田北辰今日（24日）在Facebook問特首林鄭月娥，「你去咗邊度呀？係咪親自去同口罩供應商談判，幫我哋搶多啲貨返嚟？」（資料圖片 / 高仲明攝）

田北辰在帖文中提到，昨日出席了3個不同場合，因為衞生關係，已經用了3個不同口罩，但他在荃灣卻買不到口罩，要使用早前的存貨，「我相信普通市民正常生活，一日都要用到兩個（口罩），早晚搭完車都想換啦！」

田北辰說，現時口罩的需求量大，加上全香港很多人都在搶購中，「屈臣氏網站高峰期有成6萬人排隊，因為個個都唔知要捱幾耐，要買定存貨」，最後他更譏諷林鄭「快啲幫香港搶多啲貨翻嚟喎！」

港珠澳大橋免費通行政策「都幾離地」

運輸署早前宣佈今日開始，港珠澳大橋一連7日實施小型客車免費通行政策，在網上惹來批評。田北辰表示，自己無法同意這項措施，已經跟運輸及房屋局局長陳帆表達，在這個時候免費通車，讓人觀感是鼓勵跨境旅遊，「都幾離地，一定要盡快取消」。

葛珮帆在Facebook反映，很多市民買不到口罩和消毒用品，感到十分憤怒。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

葛珮帆：市民買不到口罩和消毒用品感憤怒

民建聯立法會議員葛珮帆亦在Facebook反映，很多市民買不到口罩和消毒用品，感到十分憤怒。她批評，「我哋幾個星期前已經提咗政府，要確保口罩供應，幾個星期都冇聲氣！又冇行動、又冇要求中央政府幫助、又冇開倉派口罩，又冇限購限價？你哋想點？」