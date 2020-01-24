【武漢肺炎】工聯會倡政府全民派口罩　免市面炒賣

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒疫情持續擴散，香港截至昨日（23日）已有兩宗確診個案。 工聯會立法會議員麥美娟、何啟明聯同各社區幹事，今日（24日）就避免武漢肺炎在港擴散，向食物及環境局局長陳肇始轉達市民對疫情關注及防疫建議，其後會見傳媒。工聯會立法會新界西議員麥美娟表示，工聯會於會面上建議政府需確保本地有足夠口罩供應及存貨，並為全港市民免費派發包括口罩的防疫用品。她稱現時市面出現炒賣口罩的情況，是因為市民擔心缺貨，認為如果政府向市民公布存貨數字，就能給予市民信心，毋須炒賣，因此呼籲政府應盡快公布口罩存貨數量及提升透明度。 工聯會立法會前議員鄧家彪則稱，現時許多藥房都已賣光口罩，員工亦不知何時有新貨，因此市民擔心買不到口罩。他表示工聯會與商會及批發商了解過，需要待過年後才有新一批內地製口罩到港，認為政府有責任交待如何能確保口罩能暢順供應。

工聯會立法會議員麥美娟建議政府需確保本地有足夠口罩供應及存貨，並為全港市民免費派發包括口罩的防疫用品。（高仲明攝）

麥美娟要求所有入境旅客填健康申報表

此外，麥美娟稱工聯會於會上提議政府應提升緊急應變級別、要求所有入境旅客填寫健康申報表，及為前線出入境人員、 醫護人員、清潔工人及支援人員提供足夠的防疫用品，政府亦需確保僱主給予僱員彈性去採取個人防疫措施，亦不應因而對僱員作出處分。麥美娟表示，現時學生正在放年假，關注年假後的復課安排，認為教育局要按情況，盡快公布是否停課。

對於疫情不斷擴散，勞工界立法會議員何啟明補充，對於已購票離港的旅行團遊客或自由行遊客，旅行團及航空公司亦應免任何費用地原價退票，認為此舉能減低人口流動，有助減輕疫情擴散，航空公司。麥美娟亦呼籲，政府要按住疫情變化採取有效措施，如考慮暫停武漢以外的大規模爆發肺炎的城市的交通安排，及進行出入境健康申報。

梁美芬籲立即將應變級別提升至緊急

與此同時，經民聯立法會議員梁美芬亦呼籲特區政府，立即將應變級別升至緊急、所有口岸進出境旅客必須填寫健康申報表及量體溫、大量訂購及批發口罩予市民、延長中小學及特殊學校的假期，以及暫緩港珠澳大橋小型客車免費措施。

經民聯立法會議員梁美芬向特區政府提出，立即將應變級別升至緊急等五項防疫建議。（資料圖片）