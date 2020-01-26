【車公求籤】有玄機？梁美芬解「天眼恢恢」：疏忽職守官員受懲處

鄉議局主席劉業強在大年初二按慣例，往沙田車公廟為香港求籤，求得92號中籤。籤文為：「人生何在逞英豪，天理人情只要公；天眼恢恢疏不漏，定然作福福來縱。」 本身為基督徒的立法會議員梁美芬也湊熱鬧，在facebook撰文「解籤」，指籤文中「天眼恢恢疏不漏」令她聯想到「法律面前，人人平等」。認為這句話適用於所有人，「殺人放火、縱火堵路的暴徒，煽暴撐暴的幕後黑手，又或是疏忽職守，偏私瀆職的官員，都必定會面對法律的制裁和懲處。」

劉業強為香港求得92號中籤，籤文為：「人生何在逞英豪，天理人情只要公；天眼恢恢疏不漏，定然作福福來縱」，解曰：「家宅平平，作福加增，自身平安，婚姻成合」。（盧翊銘攝）

梁美芬解釋指自己從來不求籤，因全城都在熱烈討論籤文，她也來湊個熱鬧。她表示，「天眼恢恢疏不漏」令她聯想到「法律面前，人人平等」。指每個人無論做對了、做錯了事，最終肯定會受到公平的處理。做對了的，總有一天別人會知道，但若是做錯了，也必然會受到懲罰。

在過去大半年的修例風波中，梁美芬多次公開譴責「縱火堵路的暴徒」，但對「疏忽職守、偏私瀆職的官員」則鮮提及，亦少有批評其必受懲罰，今次「湊熱鬧解籤」，莫非有所暗示？

新界鄉議局主席劉業強今早求籤後指，過去大半年香港撕裂，社會內耗，希望政府帶頭把事情搞好，市民應團結一致。他指政府施政要聽民意，不可以「逞英豪」、自以為是，而社會亦要公道。被問到「逞英豪」是否指特首林鄭月娥，劉業強稱是整個政府。

至於「天眼恢恢疏不漏」是否指警察，劉業強未有正面回應，僅稱「人在做，天在看」。