【車公求籤】廟外風車檔主料生意跌三成　解籤居士料疫情快受控

今日（26日）為大年初二，鄉議局一眾成員按慣例前往沙田車公廟為香港及沙田區祈福求籤，主席劉業強為香港求得92號中籤。 有車公廟外擺檔的解籤居士指，籤文中「逞英豪」 指林鄭月娥仍未能順應民意，坦言「五大訴求」不得要領，同時預計她不會「落台」，望香港人只能夠「自求多福」。他又指，籤文預計本港的武漢肺炎疫情快受控，車公望港人不要擔心。 另外，場外售賣風車檔攤的販商表示今年因受疫情及今早天雨影響，預計下跌生意三成，亦有首先拜車公的沙田居民表示，香港今年「民不聊生，人人唔開心，仲要加埋疫情，向抗疫嘅車公祈個福，令『天眼恢恢疏不漏』應驗。」

曹先生表示，今年的銷情相對差。（梁煥敏攝）

今日（26日）大年初二，以往於新正頭期間，大批善信到車公廟祈福求籤，望一年事事順利，早上時份下滂沱大雨，加上近日武漢肺炎肆虐，前來參拜的人數較以往少。廟外擺檔出售大大小小風車超過10年的曹先生表示，今年的銷情相對差，「預咗生意冇三成，一定冇錢賺，而家主要為求開心，見吓舊朋友，無得下下諗賺錢喇！」他説，昨日早上開始天氣又冷又下雨，加上近日武漢肺炎肆虐，不少人擔心外出增加傳染機會，加上社會氣氛仍然未明朗，前來參拜的人數減少，「啲大人又唔敢叫小朋友嚟，始終怕傳染，呢樣野冇辦法，依家最主要係因為好大雨，如果天文台今次信得過，晏晝開始唔落雨，可能會好返少少。」

他提到，今年風車的價格跟以往相若，為38元至120元不等「根本上六年冇加價，做街坊生意，太貴唔會有人買。」他又說，現時市道不佳，加上社會氣氛，未有令更加多人前來祈福，望年十五前天氣維持晴朗，才有機會令市道不是太差，坦言向車公求祈也不忘求健康，「健康先係最重要，唔健康點做生意？有幾多錢都冇用！」

售賣玉石的陳太表示，年卅晚當日的銷情下降不少，提早「收檔」。（梁煥敏攝）

另外，售賣生肖玉石的陳太表示，受武漢肺炎肆虐影響，前來購買物品的人數減少，單單在年卅晚，已提早3小時「收工」情況少見，「平時我哋成零晨三點先走到，今年踏入子時，出邊都唔算多人排隊，可以就咁行入去，平時條龍長到你根本望唔到出面，爭好遠囉，同埋啲人拜完就即刻走都唔買嘢。」陳太説，預計今年生意較以往少，但未來數天天氣好轉，相信生意會較初一、二好，「每年拜開神嘅，始終都會嚟，唔會有改變，買生肖祈福嘅都會嚟。」但認為將會較少一家大小、扶老攜幼前來參拜，自己亦少有的向車公祈求香港順順利利，生意興隆，「始終香港人開心，先會買嘢，望都望香港好返，安安定定。」

有前來參拜車公的市民表示，今年的農曆新年氣氛的確較以往一般，「唔可以話係唔開心，始終過年唔應該咁，但係的確差啲，最基本出到街大家都要帶返個口罩防止疫情。」他期望今年屋企人健健康康，亦希望香港人嘅心情亦都可以「好返」。此外，首次參拜車公的沙田居民香先生表示，香港人今年過得「唔開心」，首次來廟參拜，希望車公可以「順應民意」，令大家的心情「康復」，「剛才籤文都話天眼灰灰疏不漏，希望可以應驗，今年都係因為呢樣野，第一次嚟拜神。」訪問期間，本來下着大雨時亦驟見陽光，香先生即説，「祈福之後，始終都會雨過天青，希望真係可以變好。」同時作為沙田居民，車公作為抗疫之神，期望可以保佑疾病盡快消除。

車公廟外擺檔的解籤的陳天恩居士看過鄉議會主席劉業強為香港求得92號中籤，直指籤文實情是「中下籤」。他指，籤文首三句，正正説明香港政局，「人生何在逞英豪」指首長，即特首林鄭月娥現時仍在「逞英豪」，並且未有轉機，且她不會於今年「下台」，而「天理、人情」是「公道」的，「天眼恢恢疏不漏」，他直指現時香港現時情況，雖然「人在做，天在看」，但社會撕裂於今年仍然不能解決，關係仍然不能修補，只會越來越差，「有機會喺六月或者七月會有再大型騷動，情況唔會好。」認為港人只能夠「自求多福」，同事亦未見到有其他高官將會因社會事件而「問責下台」。

近日武漢肺炎肆虐，陳表示籤文尾句的「福來縱」，即車公指示，本港將於農曆三月，疫症情況會有好轉、受控，香港人做好現時的防疫工作，將會雨過天青，望香港人不要過於擔心。