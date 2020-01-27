【武漢肺炎】沙田區議會擬撥款150萬抗疫　主席：要確保用得其所

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒疫情持續擴散，沙田區議會日前通過臨時動議撥款，用作派發防疫用品派發予沙田區市民。沙田區議會主席程張迎表示，他與民政事務專員商討後，計劃從新一屆區議會預算中撥款150萬作防疫工作。 程張迎解釋，這筆150萬撥款尚要經區議會程序開會通過。沙田區議會將於2月6日召會議中選出各事務委員會正、副主席，其後會在衛生及環境委員會中討論撥款的具體細節。

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程張迎表示，得知已經有多區都通過撥款購買防疫物資及清潔用品，他個人認為，目前市面上的口罩等物資已被「搶到貴晒」，而且供應短缺，議會應以極度謹慎態度審視撥款，以確定資金用得其所。

他透露，未來兩三日內會私下約見各位議員就撥款作討論，先取得初步共識，以望在2月6日大會中可以提出成熟建議。

沙田建制派地區組織「公民力量」日前發新聞稿，批評區議在會議上只聚焦政治議題，議而不決，至今尚未通過購買防疫用品撥款，「令人大失所望」，「希望議員將民生需要放在第一位」。

不過，公民黨沙田區議員陳珮明在臉書撰文反駁指，曾在1月3日提出臨時動議要求當局加強防疫及邊境管制，當時兩名建制派區議員離席；在之後1月8日的會議上他就防疫提交提問，並排在會議第11項議程，但食衞局、衞生署、醫管局無派員出席會議，兩名建制派議員同樣離席。