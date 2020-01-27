【武漢肺炎】醫管局籲求診者坦誠申報　正研究追究暪報法律責任

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續擴散，香港亦人心惶惶。昨天更出現多宗懷疑因病人隱瞞自己曾到內地，令公立醫院醫護人員大為緊張的個案。醫院管理局質素及安全總監鍾健禮今天（27日）在記者會上承認，有病人在求醫初期沒有如實講述自身背景，呼籲市民應坦誠，因為如果資訊不透明，是最危險的事，「病毒不會因為你唔講而唔去散播。」醫管局正研究如病人有瞞報，會否有法律後果。 另外，一名在澳門確診的病人曾在港逗留3天，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指未能得知該名病人乘坐的交通工具、住宿等資料。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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昨天聯合醫院及東區醫院都出現有病人涉嫌隱瞞自己曾到內地的事件。東區醫院一名孕婦緊急剖腹產子及誕下三胞胎後，肺部如同新型病毒患者般呈「磨砂玻璃」狀，在深切治療部留醫。她本來稱自己數月來都留在香港，但在做手術前才稱在一、兩星期前曾到深圳。而聯合醫院新生嬰兒深切治療部及特別護理部近日接收了一名發燒的男嬰，其父母在廣州醫院任職，該院曾經接收武漢肺炎病人，有指二人起初刻意隱瞞職業，後來在醫護人員多次查問之下才招認其身份。

鍾健禮在記者會上承認，有醫護人員感覺病人在求醫初期沒有如實講述自身背景，呼籲市民應坦誠。 （余俊亮攝）

鍾健禮表示，兩宗個案相關患者的測試結果都呈陰性，而在兩宗個案中，有醫護人員感覺病人在求醫初期沒有如實講述自身背景，但沒有正面回應是否屬於「瞞報」。他呼籲市民求醫時應坦誠，告知醫護人員曾經到哪裏、接觸史等資料，因為及早求診對病情有幫助，而如果資訊不透明，是最危險的事，「病毒不會因為你唔講而唔去散播」。

鍾：唔誠實 只會延遲治療

他續指，醫管局正研究，如病人有瞞報，會否有法律後果，但亦強調做法不能太嚴苛，否則病人不願求診，反而在社區傳播。他也呼籲醫護人員應做好保護措施。被問到如果有曾到湖北省的內地人，為了順利入境香港，在過關時隱瞞自己曾到湖北，醫管局可以如何堵截，鍾健禮指「唔應該特別講內地」，他認為，所有病人都應誠實地講述自己的病史，「唔誠實，對佢一啲著數都無，只會延遲治療。」

一名在澳門確診的病人曾在港逗留3天，張竹君指未能得知該名病人乘坐的交通工具、住宿等資料。（余俊亮攝）

另外，一名在澳門確診的病人本月20至22日曾在港逗留3天，張竹君指未能得知該名病人乘坐的交通工具、住宿等資料，因為該病人現時身處澳門，無法直接聯絡，而病人指自己「好多唔記得」，港府只可檢查出入境紀錄。她強調，該名病人在本月23日的測試中，對新型冠狀病毒呈陰性反應，至1月26日才對測試呈陽性反應，認為其在港的3天中，對公眾的威脅應該不大。