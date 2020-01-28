【武漢肺炎】政府未透露6間「指定診所」　SARS時哪間曾中選？

醫院管理局行政總裁高拔陞上周表示，若武漢肺炎求診個案上升，會因應情况於48小時內分別在7個醫院聯網，將個別的普通科門診轉為指定診所，接收相關病人，當中包括於2003年及2009年被劃為SARS及豬流感「指定診所」的九龍灣健康中心，由於該健康中心與私人屋苑麗晶花園僅一條馬路之隔，消息公布後引發街坊關注。 局方一直未有公布餘下6間的指定診所的實際地點。《香港01》翻查資料，政府過往應對人傳人疫情時曾經多次啟動「指定診所」機制。其中筲箕灣賽馬會診所、中九龍診所、南葵涌賽馬會診所、粉嶺家庭醫學中心以及仁愛堂普通科門診都不止一次「中選」。

九龍灣健康中心。(羅君豪攝)

2003年沙士疫潮，政府強制一千多名曾與非典型肺炎病人有密切接觸的人士，需到衛生署指定的四間診所每日報到及接受身體檢查。四間指定診所分別是沙田尤德夫人兒童體能智力測驗中心、南葵涌賽馬會分科診所、石硤尾健康院及西營盤賽馬會分科診所。

豬流感期間指定8間流感診所

2009年豬流感（H1N1甲型流感）在香港擴散期間，當時醫管局採取同樣方案，把8間普通科門診將改為指定流感診所，做法與今日無異。

當時醫管局的指定流感診所為筲箕灣賽馬會診所、西營盤賽馬會普通科門診、九龍灣健康中心、中九龍診所、南葵涌賽馬會普通科門診、粉嶺家庭醫學中心、仁愛普通科門診以及圓洲角診所。

及至2013年，香港面對甲型禽流感(H7N9)與新型冠狀病毒威脅，醫院管理局制定緊急應變措施，若本港出現確診人傳人H7N9個案的數量增加且會在48小時內啟動應變機制，七個醫院聯網會各將一間普通科門診轉為「指定診所」照顧懷疑受感染的病人。

其時「指定診所」名單包括：筲箕灣賽馬會普通科門診診所、堅尼地城賽馬會普通科門診診所、中九龍診所、九龍灣健康中心、普通科門診診所、南葵涌賽馬會普通科門診診所、粉嶺家庭醫學中心以及仁愛堂普通科門診。

換言之，除了九龍灣健康中心（已公布成為指定診所）之外，筲箕灣賽馬會診所、南葵涌賽馬會診所、仁愛堂普通科門診、中九龍診所以及粉嶺家庭醫學中心，同樣曾不止一次「被睇中」，理論上擔當「指定診所」的經驗相對豐富。