【武漢肺炎】批內地患者免收費成無掩雞籠　胡志偉倡開放軍營隔離

醫院管理局昨日（27日）指，所有符合呈報機制的患者按政策均可獲豁免醫療費用，治療服務並不存在港人優先，代表非本地人亦可免費接受治療。立法會議員朱凱迪及民主黨胡志偉今日（28日）接受電台訪問時批評，很多內地人會被吸引來港尋求醫護支援，政策會令本港醫療系統極速崩潰。胡志偉更建議特首林鄭月娥與其向國務院要求口罩供應，倒不如提出開放軍營以作隔離之用。

政府前日（26日）宣佈局部封關，所有湖北省居民以及任何過去14日到過湖北省的人士，將不獲准入境香港，直至另行通知為止。（資料圖片／歐嘉樂攝）

政府前日（26日）宣佈局部封關，所有湖北省居民以及任何過去14日到過湖北省的人士，將不獲准入境香港，直至另行通知為止。胡志偉批評措施來得太遲，武漢市早已封城並截斷所有往來交通，政府未有正視到疫情早已擴散至全國。他又指出農曆新年假期即將完結，大批港人結束外遊返港，當中一大部分相信是在內地度歲，推斷醫療系統的壓力會因而大增；加上政府宣佈所有符合呈報機制的患者均可獲豁免醫療費用，預料大批內地人會湧到香港尋求醫護支援，而旅客是否來自湖北省只依賴如實申報，斥責政府令香港變成「無掩雞籠」。胡志偉又指，若然香港的醫療系統爆煲並成為疫情中轉站，政府不可能再自行堅持不封關，其他國家必會阻止香港人到訪。

胡志偉：開放軍營作隔離之用

就衞生署建議到訪內地的港人於家中自我隔離14日，胡志偉指市民有一定的工作壓力，提倡政府應開放更多的隔離營，包括向國務院提出開放軍營、動用迪士尼60公頃的未開發土地及開放渡假村等，以免令更多隱性患者流入社區。胡志偉又批評醫管局未有正視疫情，現時只有ICU 的醫護可配備全副隔離裝備，但武漢肺炎沒有明顯病徵，病人可能會被分配到不同部門，所有醫護同工都有機會接觸到帶菌者，醫管局應確保他們得到充分的照顧。

民主黨立法會議員胡志偉批評措施來得太遲，武漢市早已封城並截斷所有往來交通，政府沒有正視到疫情早已擴散至全國。（資料圖片／羅國輝攝）

朱凱廸：如不限制入境 醫療系統將極速崩潰

另一議員朱凱廸指出，現時很明顯的情況是，本港入境限制仍然未夠，尤其上十萬港人將在新年假期後回港，邊境人員的壓力非常大，他形容今日是很關鍵的時候，需要果斷實行措施，封關有其必要。對於具體執行程度，朱凱廸建議參考台灣的做法，來自湖北省的人不得入境，來自其他省市的，除非有特殊理由，否則不發簽證（或拒絕入境）。

對於醫管局質素及安全總監鍾健禮昨日指，符合呈報準則的非本地人可豁免醫療收費，朱凱廸指這政策獨立來看不是全無道理，本意是防止患病的人「通街走」，但當加上現時極大漏洞的入境安排，就會帶來災難，因為很多內地人眼見可獲免費治療，會被吸引來港，令醫療系統極速崩潰。他認為政府必須從源頭加大防止疫情的幅度，限制不同省市人民來港。

（資料圖片／梁鵬威攝）

現時口罩供應備受關注。朱凱廸指現時《儲備商品條例》會訂明個別必須品如食米的管制方案、儲備目標、指定入口商等，供必要時使用。他建議政府動用此例，以先訂立後審議方式，將口罩定為儲備商品，訂立清晰的方案，助港人捱過難關。他引述昨日港大醫學院的說法，指今年4、5月會是疫情高峰，所以以上措施不會是短期，現在實行非常適合，他又指「看不到要好長時間去實行」。