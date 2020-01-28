【武漢肺炎】被問為何不「全面封關」　林鄭：影響非常深遠

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情波及香港，特首林鄭月娥今日（28日）召開記者會，宣布一系列最新防疫措施。其中在減少中港兩地人流方面，她表示已獲中央政府同意暫停發出個人遊（自由行）簽注、大幅縮減兩地海陸空交通服務、沙頭角及文錦渡口岸暫停服務等。 有記者在提問環節問到，近日民間提出的全面封關要求，政府為何不答應。林鄭回應時直指，全面封關影響非常深遠，而且上述措施實施後，入境香港人次已可大幅減少，又指目前身處內地的不少都是港人：「是否不歡迎他們回香港呢？」

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林鄭指出，近日聽到不同的團體或人士稱要「全面封關」，但政府新推出的一系列措施，包括內地旅行團停運、停批個人遊簽注後，不論海陸空，內地來港人士已大幅減少，剩下來港的人都會是公幹、探親、照顧家人等有需要的項目。她又質疑，是否不歡迎在外港人回港。

林鄭強調，應該從嚴控風險的角度出發，故減少提供服務的口岸站，集中力量處理某些關口，並對入境人士問得詳細一些，減低來港人士成功暪報的機會，亦會從源頭控制，減少來港人士的比例。

林鄭又引述港大醫學院院長梁卓偉的說法，指現時要討論的問題不是「封關不封關」，而是如何做才適合。她強調，政府減少六個口岸管制站後，政府會監測、適時處理，呼籲市民要持平一點。