【武漢肺炎】中聯辦、鄉議局因應疫情取消新春團拜　回歸以來首次

武漢肺炎疫情持續，繼特首林鄭月娥日前宣佈，將會取消在禮賓府舉行的新春酒會，以及各類政府舉辦的酒會外，中聯辦、立法會、鄉議局及各政黨的新春酒會及團拜活動都將會取消，以避免大量人群聚集。 其中，中聯辦昨日在網頁上發公告指，因應當前新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作要求，經研究決定，取消港島、九龍、新界工作部分別定於2月4日、2月5日、2月7日舉辦的新春酒會，是回歸以來首次。

民建聯港島區四支部新春酒會取消

民建聯港島區四個支部每年都會舉辦新春酒會，但該黨日前表示，因近日武漢肺炎疫情嚴峻，不宜舉辦大型群眾聚集活動，為了減低傳播風險，及保障各嘉賓的健康，原訂於2月1日下午於上環舉行之民建聯港島四區新春酒會，將會取消。

鄉議局取消年初七新春團拜 初九鄉議局盃亦取消

至於鄉議局每年都會於年初七舉辦新春團拜，根據往年慣例，特首及中聯辦主任都會出席活動，但鄉議局今日宣佈，鑑於近日武漢肺炎疫情嚴峻，原定於1月31日（農曆大年初七）上午舉行的新界鄉議局庚子年新春團拜，以及2月2日（農曆大年初九）在沙田馬場舉行的鄉議局盃活動將會取消。

鄉議局今日宣佈，鑑於近日武漢肺炎疫情嚴峻，將會取消原定於1月31日（農曆大年初七）上午舉行的新界鄉議局庚子年新春團拜。

立法會取消新春午宴

至於立法會建制派G6「六人組」原定於2月5日（下周三）舉行的傳媒新春聚會，據悉，由於舉辦地點中銀大廈因近日疫情關係，暫時不會提供飲宴服務，故此活動將會延期舉行。

立法會秘書處日前宣佈，鑑於香港面對武漢肺炎的嚴峻疫情，立法會主席梁君彥已決定取消原定下月7日舉行的新春午宴。