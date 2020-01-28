【武漢肺炎】林鄭指即停自由行　佛山今仍可成功取自由行簽註來港

武漢新型肺炎襲港，本港至今確診八宗新型冠狀病毒肺炎個案，行政長官林鄭月娥今日（28日）下午舉行記者會。林鄭月娥於今日公布，內地將暫停簽發個人遊簽註（自由行），但未公布執行「時間表」，有讀者提供佛山親人的測試，發現於公布相關消息後，仍能夠於市內的公安局簽證機成功申請港澳自由行簽註，並於一年內可來港兩次，意味除了湖北省外，有意來港的各省內地人，仍能申請到港。

今日黃昏時間，居於佛山市民於佛山的自助個人遊簽註機，成功申請自由行簽註。（讀者提供）

特首林鄭月娥於下午的記者會表示，將由海、陸、空大幅縮減兩地交通，以大幅縮減兩地人流，不只限制內地旅客來港，亦包括避免香港居民前往內地。林鄭月娥宣布獲中央批准，由源頭做起，內地同意49個城市暫停簽發個人遊簽註（自由行），並暫停所有內地到港的旅行團，有望大大減低內地旅客來港。

林鄭月娥未有公布落實時間，有讀者表示，有居於內地的親人在消息公布後一小時，於內地的佛山的自助個人遊簽註機，只要如常填妥相關資料，並支付20元費用，即成功簽發到港的自由行簽註，可隨時來港旅遊，意味49個城市居民今日仍能申請相關證件。

中國旅行社協會在上周六（25日）發布消息，指新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，，即日起全國旅行社及網上旅遊企業，全部暫停經營旅行團及「機加酒」（機票及酒店住宿）旅遊產品。（資料圖片）

內地旅行社協會即日停旅行團

事實上，只要到市內多個24小時的開放的自助個人遊簽註機，即可自行申請有關證件，該讀者表示，親人辦證時未見有排隊等候取證的情況，而佛山市及廣州多個地方，因受武漢肺炎疫情影響，市面較以往的農曆新年期間更為冷清，商場、餐廳等空無人一，如「死城」一樣，大多留在家中。

此外，中國旅行社協會在上周六（25日）發布消息，指新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，即日起全國旅行社及網上旅遊企業，全部暫停經營旅行團及「機加酒」（機票及酒店住宿）旅遊產品。以往全國多省市民以俗稱「L簽」的旅行社跟團團簽，因此也將會暫停，預減少內地居民來港機會。