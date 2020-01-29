【武漢肺炎】麥美娟：若供應足政府考慮全民派口罩　批醫護罷工

特首林鄭月娥昨日（28日）公布了一系列防疫措施，包括由本月30日起暫時關閉高鐵西九站及紅磡直通車口岸、停止自由行簽證批發等。工聯會今早（29日）就防控武漢肺炎與林鄭會晤後見傳媒，會長吳秋北表示歡迎有關措施。 就近日有醫護醞釀罷工，立法會議員麥美娟指基於任何理由罷工，而影響到對病人的服務均不理想，提議政府為仍然謹守崗位的醫護發放特別津貼。至於近日的搶口罩潮，她就引述林鄭稱，若然供應足夠會考慮全民派口罩，現已在全球搜購物資。

工聯會今早就防控武漢肺炎與特首林鄭月娥會晤。（黃寶瑩攝）

醫護界因不滿政府防疫工作而醞釀罷工，瑪麗醫院及東區醫院率先有護士集體請假。麥美娟稱，明白醫護前線的工作壓力日增，但基於任何理由罷工而影響到對病人的服務均不理想，在公立醫院的病人以香港市民居多，罷工會影響到本地的醫療服務。

麥美娟贊揚有一班非常熱心的醫護表明一定會謹守崗位，要向他們致敬並支持其工作。她又提議政府為仍然謹守崗位的醫護及支援職系員工，發放額外的特別津貼。

工聯會會長吳秋北表示，歡迎政府昨日推出的防疫措施。（黃寶瑩攝）

按疫情需要加強出入境管制

被問到會否支持全面封關，麥美娟未有正面回應，只表示政府應按疫情需要，必需作好任何方面的準備，包括加強出入境管制措施，禁止確診地區的非港人入境。至於確診地區應如何定義，而現時局部封關又是否足夠，麥美娟亦未有明示，只強調要考慮專家的意見作出措施上的調整。

引述政府：若供應足夠 考慮全民派口罩

近日社會出現口罩搶購潮，工聯會向林鄭表示關注，並提出若有充足供應，應為全港市民免費派發口罩等防疫用品，海關亦應加強巡查藥房，以防有人售賣二手口罩，又建議消委會公布坐地起價的無良商戶名單。麥美娟引述林鄭回覆指，若然供應足夠會考慮有關建議，現已在全球搜購物資。