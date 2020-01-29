【武漢肺炎】黃加慶：醫護人員有三個月口罩儲備　現正全球搜購

衛生署衛生防護中心總監黃加慶醫生指，現時醫管局有至少三個月口罩庫存，予醫護人員使用，對於現時口罩短缺引致公眾恐慌，他承諾會將市民意見向政府反映，現時正全球採購口罩，至於物流進度及採購數量則暫時未有資料。

黃加慶表示醫管局的恆常做法是備有至少三個月庫存，用來應付突然的傳染病，相信現時醫護人員有足夠口罩應付日常工作。(羅君豪攝)

黃加慶出席北區區議會特別會議時表示，醫護人員的口罩供應充足，醫管局的恆常做法是備有至少三個月庫存，用來應付突然的傳染病，相信現時醫護人員有足夠口罩應付日常工作。

北區區議員周錦豪詢問口罩防護等級問題，黃加慶回應強調，醫護人員使用的口罩符合標準。對於周建議為需要覆診的人士提供送藥服務，黃加慶指醫管局現時會調整非緊急服務的安排，減少市民出入醫院的次數，他相信醫管院會考慮任何減少疫情傳播的方法，但無法代替醫管局回應會否提供送藥服務。

另一區議員蔣旻正在會上關注有不良商人出售二手口罩予市民，黃加慶表示，在法例上可用商品說明條例檢控加以阻嚇，而衛生署的角色是教育市民去分辨口罩真偽，但細節要再討論再，他強調衛生署絕對有責任保障市民健康，會盡力把關。