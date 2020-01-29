【武漢肺炎】海關巡查280零售點　確保市面外科口罩真偽

香港海關於前日（27日）展開代號「守護者」的全港性大規模特別行動，並出動近200名海關人員，全面巡查全港各區及檢視市面上出售的外科口罩，確保市面出售的外科口罩產品符合《商品說明條例》及《消費品安全條例》的規定。截至今日（29日）為止，已經巡查超過280個出售外科口罩的零售點，行動將會繼續。

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海關表示，今次巡查行動的主要目的，是針對涉及虛假來源地聲稱、不符合消費品安全標準，以及偽冒商標的外科口罩。目前已作巡查的零售點包括連鎖店鋪、藥房、藥行及日用品店等。行動中除試購外科口罩作安全測試外，亦已聯絡品牌持有人，以協助確定品牌真偽及來源地的真確性。海關亦從網上購物平台試購相關物品，檢視其商品說明、安全性及商標。

香港海關於前日（27日）展開代號「守護者」的全港性大規模特別行動，並出動近200名海關人員，全面巡查全港各區及檢視市面上出售的外科口罩，確保市面出售的外科口罩產品符合《商品說明條例》及《消費品安全條例》的規定。（資料圖片）

海關指「守護者」行動將會持續進行，以確保市面上出售的外科口罩符合《商品說明條例》及《消費品安全條例》。根據《商品說明條例》，任何人在營商或業務過程中供應已應用虛假商品說明的貨品，或管有已應用虛假商品說明的貨品作出售用途，或銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

至於根據《消費品安全條例》，任何人如進口、製造或供應未能符合一般安全規定的消費品，即屬違法。違例者首次定罪最高可被判罰款10萬元及監禁1年，而其後各次定罪最高可被判罰款50萬元及監禁2年。海關提醒商戶切勿售賣附有虛假產地說明、偽冒商標的物品或不安全的消費品；市民亦應光顧信譽良好的商戶。

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