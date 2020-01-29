【武漢肺炎】林鄭口罩「CSI」字代表甚麼？生產工人需符兩大條件

行政長官林鄭月娥昨日與一眾官員出席記者會，亦是武漢肺炎疫情爆發以來，她首次戴口罩出席公開場合。其配戴上的口罩右上角上印有 CSI 字眼，引起網民討論。 「CSI」為Correctional Services Industries，即是「懲教工業組」的縮稱，有關口罩由羅湖懲教所的女犯人在工場生產，以成本價向政府供應。市面上未有公開發售。據知，工場內約有120名成年女性在囚人士。基於工場衛生考慮，工人須經特別挑選，確保其健康狀況良好。

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月產100萬至125萬口罩

羅湖懲教所是香港唯一生產過濾口罩及保護袍的懲教所，工廠於2010年開設。資料顯示，懲教所每月可以生產100萬至125萬個口罩，以及2萬4000件保護袍供應給衛生署、食環署及消防等部門使用。

據知，生產口罩及保護袍的工場合共有120名成年女性在囚人士。工場採用隔離環境設計，備有空調及空氣過濾系統，在工場工作的在囚人士須經特別挑選，均需健康良好、非吸煙，並須穿上工作服、過濾口罩、手套和帽子。工場內所有產品均利用地下通道運送，確保產品質量不受外間環境及避免天氣轉變影響。

禽流感肆虐加班 日產最少六萬個

2013年H7N9禽流感肆虐，懲教署曾經因應安排在囚人士加班至每天工作10小時以及在假期上班，以增加口罩產量至每日最少六萬個。

有工聯會中人表示，據其了解，懲教署每日生產口罩中約有三萬個口罩提供予衛生署和醫管局，認為懲教署生產口罩的數量不足以應付政府部門以外的人士。