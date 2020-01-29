【武漢肺炎】香港口罩商初一加班增產量　為何港人仍是撲個空？

武漢肺炎引起全城恐慌，「搶購口罩」成為網上熱門詞，市民聽到有口罩賣的消息就會不惜排隊數小時輪購，多間商戶到外國搜購口罩，開售不久即售罄。 香港也有廠商生產口罩，無奈杯水車薪，供應遠遠未能滿足需求。到底香港廠商能否增加產量，而在內地設廠的港商，又能否加快生產供港？

香港生產納米口罩每個20元 惟供不應求

香港盈宗製藥與科學園公司納米及先進材料研發院（NAMI）聯手，2016年研發出納米口罩。根據旗下NASK公司的網站，納米口罩在萬寧、LOG-ON等地方有售。

NASK的官方建議零售價為99元5個，差不多20元1個。但以現時市面情況來看，納米口罩相信「一罩難求」。

僅一兩間港商內地生產口罩 年初一都開工

那麼，港商能否快速增產？中華廠商會會長吳宏斌指出，事情不是這麼簡單。

吳宏斌表示，其實廠商會員會公司，只有一兩間有生產口罩，而生產線都在內地。以其中一間生產商穩健醫療為例，該公司年初一都有開工，全力生產口罩，以應對武漢肺炎疫情。

廠商會會長吳宏斌表示，只有一兩間會員公司在內地生產口罩，而內地所有口罩由政府統一採購，會員無法將部份口罩運來香港應急。（資料圖片）

內地政府統一採購防炒賣 港商口罩無法運來港

但港商受限於內地政府的措施，所有生產的口罩由政府收購，以統一安排分配與銷售，生產商及其他單位，不得私下流出市場。這樣做是要杜絕市場炒賣，盡量讓內地有需要的人都有足夠口罩。然而在這措施之下，港商在內地生產的口罩不能調撥來港銷售，無法解決香港的燃眉之急。

內地機器物流受阻 香港難短時間生產

那麼，香港生產口罩可行嗎？

吳宏斌指出，生產口罩需要的不止廠房，還要有員工和機器，其中機器主要由內地生產。他指出，內地正值新春假期，難以購買機器，而疫情亦影響物流，因此難以短時間在香港搭建生產線。

香港市面的口罩來自世界各地，在無疫情時期競爭很大，因此難以大規模在港生產供應香港市場。（資料圖片）

而長期方面，吳宏斌亦表示難做。因為現時是因為疫情爆發而需求大增，如果是無疫情的日子，香港市面有大量內地及外國生產的口罩供應，因此港商在平日的市場競爭很大，這也是很少港商在香港生產口罩的原因。

吳宏斌認為，當務之急是向外國買貨，因為美國、泰國等地方並非過農曆新年假期，有能力加班，在疫情緊急之下較易維持大量供應。