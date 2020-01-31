【武漢肺炎】民研：八成人不滿政府抗疫工作　陳沛然批朝令夕改

香港民意研究所今日（31日）發表有關市民對疫情及政府相關措施的意見調查，有接近八成不滿政府應付武漢肺炎的表現，以及支持全面封關。陳沛然分析指，政府針對武漢肺炎的措施及言辭經常前後矛盾，令市民感到很大落差，朝令夕改亦令社會感到無所適從。

開場前民研主席鍾庭耀向陳沛然請教戴口罩的方法，陳沛然提醒大家如果要喝水，一定要整個口罩脫下，避免觸摸到口罩有顏色的範圍，又提到於昨日的立法會緊急會議中，議員為講話將口罩拉上拉落是錯誤的示範。

近8成人不滿政府應對肺炎表現

因應香港爆發新型冠狀病毒肺炎，民研開展了「社區健康計劃」，調查並研究市民對疫情及政府相關措施的意見。調查由29日開始，截至今日有14,235名市民自願參與訪問，有三成的受訪者認為自己於未來1個月很大機會染上肺炎，有接近八成不滿政府應付武漢肺炎的表現，以及支持全面封關。鍾庭耀坦言計劃需動用很多人力物力，若由政府發起會較佳，但現時只能靠民間自救。

陳沛然分析指，政府針對武漢肺炎的措施及言辭經常前後矛盾，例如政府於月初表示口罩等防疫工具供應絕無問題，有足夠3個月的儲備，但昨日政務司司長張建宗的講法已經「謝晒」，令市民感到很大落差，朝令夕改亦令社會感到無所適從。民間一直提供各種意見，包括統一派發口罩及全面封關等，政府卻未有回應或推搪執行困難，但鄰近的澳門及台灣均雷厲風行，對比之下顯得港府的管治及行政失效。

陳沛然認為，要處理醫療問題十分簡單，只要政府肯做、努力做就可取得分數，提醒港府「一念天堂，一念地獄」。

林鄭評分維持低位

另一調查於本月16至21日進行，向1,004名市民進行電話訪問，特首林鄭月娥的最新評分為20.8，而市民對特區政府的不信任值達六成九，創1992年以來的新高。鍾庭耀指調查於農曆新年假前進行，數據未能反映疫情全面爆發後市民對政府的看法 。他批評政府管治欠佳及資訊不透明，民望一直維持低位，反映政府存在管治危機而令市民對政策存疑。