【武漢肺炎】被追問不封關現火藥味　林鄭：封關不符世衞聲明

新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，本港累計確診個案持續上升，特首林鄭月娥今日（31日）在記者會上，多次被追問為何不採取進一步封關行動，她強調，全面封關是希望阻止內地旅客來港，恐怕不符合世衞最新聲明，即根據國際衞生條例中的原則，請各國不要採取可能助長歧視的行動，因此全面封關並不可行。 林鄭續指，當局現時策略是透過嚴格管控口岸管制區，從而減少兩地人員來往，其中昨日已關閉6個口岸管制區，以及大幅削減海陸空交通服務，這些措施比較適當及符合世衞要求，她希望全社會在防疫抗疫工作中，採取互相包容、尊重及互諒互讓的態度，而非針對性排斥部分人士。

世界衛生組織總幹事譚德塞日前在北京會見國家主席習近平，他指中國政府面對疫情展現出堅定的政治決心，採取了及時有力的舉措。（資料圖片）

林鄭在回答傳媒提問時指，在上次記者會中，已有很多傳媒問及封關問題，她強調，不希望全面封關流於「口號式」訴求，但承認留意到有個別國家未來可能會採取封關行動，她認為有關做法不符合世衞以科學為本、控制疫情整體的建議策略。

林鄭又列出一系列數據，指在昨日（30日）關閉6個口岸管制區後，除機場外的所有口岸，抵港內地旅客較1月16日下跌了91%，內地旅客只佔入境人士中的9.7%，絕大部分是香港居民返港，她相信有關數字在未來會持續下降。

對於有醫護人員提出全面封關要求，否則罷工，林鄭回應指，明白他們擔心疫情帶來的工作量及感染問題，亦希望做好醫護人員天職，但她強調，大部分新型冠狀病毒感染及需呈報個案中，都是香港居民，認為現時要做的工作是盡力保護醫護人員，包括減省醫管局平日需要提供的服務，為醫護人員提供足夠防護物資，及下班後的特殊安排等。

林鄭其後再被追問會否全面封關問題，她首先指，若全面封閉連接來往內地、澳門、海外的口岸管制站，做法是「不切實際」，記者後來澄清，該條問題只針對限制內地人士來港，並非不讓港人及持有效簽證人士出入本港，她只回應說，政府未來會不斷檢視關口措施，並會與內地溝通及聯繫，但若要求某類人士不能入境，則與世衞的指引不符，即各國不應採取任何歧視行動。

林鄭又反問，若需要處理一個公共衛生問題，為何要以居住地或戶籍來劃分？她強調，已採取不同措施減少兩地人員往來，相信有關數字在未來會持續下降。