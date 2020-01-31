【武漢肺炎】被問眼見全城撲口罩的感受　林鄭咁回應......

武漢肺炎持續爆發，行政長官林鄭月娥率領一眾官員，今日（31日）下午舉行記招，發表幾項措施，包括機場出境旅客均要量度體測，發燒不得登機，以及研究為家居隔離人士戴上電子監控手環定位追蹤。 《香港01》記者問行政長官林鄭月娥3個問題，包括封關和政府為滯留武漢港人包機回港。同時亦問到現時市民憂慮往後日子沒有口罩，甚至造成恐慌，有市民凌晨冒着寒冷天氣排隊買口罩，看到這些畫面，林鄭有何感受。

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林鄭表示，她回應封關問題，武漢港人問題則由政制及內地事務局局長聶德權作答。

林鄭及聶德權回應頭兩個問題之後，並沒有回應有市民凌晨晒寒排隊買口罩的感受。她表示現時物資整體緊絀，「唔夠膽講會增加到無短缺」，相信口罩短缺的問題會持續一段時間。

邱騰華：加強採購 協助加快物流

其後在回答其他記者問題時，商務及經濟發展局局長邱騰華回答口罩問題，表示政府使用口罩等保護物資的數量大增，因此已經加強採購、加快落單。

而邱騰華表示，政府協助供應商加快清關及物流安排。又表示政府各部門亦研究，在工業邨等地方協助廠商建立生產線。

「我覺得我哋應該要高度關注嘅」

林鄭在記者會後段再被追問口罩問題，她表示市民因恐慌而排隊買口罩，「我覺得我哋應該要高度關注嘅，亦都係會不斷去做工夫去增加整體供應」。林鄭表示，邱騰華已經與零售管理協會表示，如果有口罩出售但數量不多，零售商就要考慮要用甚麼方法去推廣出售，以免製造因恐慌而排隊的情況。