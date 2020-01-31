【武漢肺炎】林鄭稱封關歧視　黃碧雲引湖北封城：各省互相歧視？

本港於9日內出現12宗武漢肺炎確診個案，行政長官林鄭月娥今日（31日）召開記者會，被問到為何不採取進一步封關行動時，回應指不符合世界衞生組織最新聲明，對內地人構成歧視。 民主派立法會議員其後會見傳媒，批評「歧視」一說並不合理，民主黨黃碧雲指內地城市亦有封城，是否各省之間互相歧視。

條文為「不建議就人流及貿易流動作出不需要的阻止」

林鄭被追問為何不採取進一步封關行動時，回應指根據《國際衞生條例》中的原則，各國不可採取可能助長歧視的行動。公民黨陳淑莊批評說法混淆視聽，翻查條例第42條中指的，是「不建議就人流及貿易流動作出不需要的阻止」，而面對疫情的擴散，封關絕對是有需要作出的舉動。

公民黨譚文豪提出意大利已發出飛行通告，禁止包括香港在內、來自中國的航班入境，做法是針對疫情而非歧視。他又預計意大利作為歐盟重要國家，做法會獲其他歐洲國家仿效，屆時香港人的出行會受到限制。譚文豪續指據了解有一定數量的機組人員滯留意大利，會密切留意並促請航空公司盡快協助同工返港。

民主派立法會議員表示，世衞條文是「不建議就人流及貿易流動作出不需要的阻止」，並非不容許封關。（翟睿敏攝）

條文指採取明顯干擾措施應說明 而非禁止採取措施

民主黨黃碧雲亦斥責林鄭的說法「低能」，指內地城市亦有封城，是否各省之間互相歧視，又稱若換作其他國家存在如此嚴重的疫情，必定會作出同樣的封關要求。她又引用《國際衛生條例》第43條，「採取明顯干擾國際交通的額外衞生措施的締約國，有義務在採取措施後48小時內向世衞衛組織報告相關公共衛生依據和理由」，換言之只要向世衛交代好原因可作封關，批評林鄭錯誤解讀。

資訊科技界莫乃光自言，原以為林鄭召開記者會，是有新措施可「領功」，但今日宣布的措施均微不足道，顯得政府更加無能。他批評林鄭的說法無賴，竟然於記者會上與記者爭論封關的定義，又指香港並非世衞的一員，只是中國的一部分，當國內已對個別省份實施封閉，香港跟隨封關亦只屬中國內部事務，質疑林鄭是否覺得香港是一個獨立國家，或是指責中央政府歧視湖北。

政府未安排接回湖北港人 譚文豪：應逐步接回分批隔離

政制及內地事務局局長聶德權指，收到1,300名在湖北省的港人求助，但現時整個省的交通停頓，部分港人的位置較為偏遠，亦需解決返港後的隔離問題，而現時3個隔離營只能提供90個位置。

陳淑莊質疑是否任由千多名港人在內地自生自滅，又指2003年時安排淘大居民入住兩個隔離營，人數必定比90人還要多，質疑政府如何得出上述數據，要求作詳細交代。政府譚文豪就提到應逐步將港人接回，並安排分批隔離，而非容讓港人在湖北「冇病變有病」。