【武漢肺炎】據指保護裝備漸不足　屯門醫院：按機制有3個月貨

武漢肺炎疫情引起全港緊張，口罩等防護裝備短缺，市民關注前線抗疫醫護人員是否有足夠保護裝備。 《香港01》記者收到消息，屯門醫院需要配給進出高危區域的藍色保護衣，原因是存量不足。 屯門醫院回覆查詢表示，醫管局有恆常機制，預留3個月個人防護裝備存量以作緊急使用。

近日個人衞生防護物資短缺，各區市民大排長龍購買口罩↓

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藍色防水保護衣 每間房分配10件

屯門醫院員工的資料顯示，屯門醫院Level III的藍色保護衣存貨量不足，因此要調整每間房分配10件，專門作為處理高風險個案之用。

醫療人員一般有兩種保護衣物，藍色保護衣能夠防水，保護能力較佳。而黃色保護衣則不防水，如果弄濕例如沾上病人的體液，有可能讓細菌滲入，情況正如口罩不能沾濕一樣。

申請消毒酒精不足數 限每日帶1個口罩回家

而屯門醫院員工亦表示，近日申請消毒酒精搓手液等物資亦見困難，最後批出的物資數量少於申請數量，據稱是因為供應緊張。

而口罩方面，員工指醫院限定每日只能帶一個口罩回家，供員工第二天上班時戴上，與2003年「沙士」時期每名員工各派1盒帶回家的做法大幅收緊。

醫院：有足夠保護裝備 已訂物資將分批到達

《香港01》向屯門醫院查詢物資情況，並詢問新訂購物資可否銜接現有存貨。屯門醫院回覆指，醫管局有恆常機制，預留3個月個人防護裝備存量作緊急使用。隨着疫情發展，局方早在1月初加大和加快購置補充個人防護裝備。現時屯門醫院有足夠保護裝備供醫護人員使用，早前已訂購的物資會隨後分批到達。

消息指內鋧鏡中心非負氣壓設計 院方無正面回應

此外，有消息指屯門醫院內視鏡中心並非負氣壓設計，而該中心會做氣管鏡檢查這種高危檢查。

負氣壓房是指房內氣壓低於外面，打開門時風向房內吹，細菌、病毒就不容易吹出外。如果不是負氣壓設計，當打開門時空氣既能進亦能出，細菌、病毒有機會流出房間之外，進而有可能讓外面的人受感染。

據了解，目前屯門醫院表示會停止非緊急的腸胃科檢查，但並無提及暫停氣管鏡檢查。

《香港01》向屯門醫院查詢負氣壓室的情況，包括各間檢查中心擁有及未擁有負氣壓房的數量，院方並無正面回應，表示會視乎須病人的臨床情況及所需進行的檢查等因素，安排病人到合適的地點進行有關檢查。