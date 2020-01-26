【武漢肺炎】患者丈夫初步確診　於屯門醫院隔離　屬本港第七個案

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情蔓延，本港暫時錄得至少六宗確診個案。消息指，最新「初步確診」的個案是本港第三宗個案的女士的丈夫，他現時在屯門醫院留醫，今晚將被轉送至瑪嘉烈醫院。如果覆檢亦呈陽性反應，他將是本港第七宗確診個案。據悉，第三宗確診個案的丈夫、女兒及女婿均屬密切接觸者，早前獲安排入住隔離營，其丈夫被送入麥理浩兩天後現病徵，被送往屯門醫院。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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消息人士透露，最新「初步確診」的是本港第三宗個案的女士的丈夫，他現時在屯門醫院留醫，今晚將會安排轉院到瑪嘉烈醫院；如果確診，他將是本港第7宗確診個案。據悉，第三宗確診個案的丈夫、女兒及女婿均屬密切接觸者，早前獲安排入住隔離營，其丈夫被送入麥理浩兩天後現病徵，被送往屯門醫院。

本港第三宗個案是一名62歲女子，她居於湖北省武漢市，與丈夫於1月19日乘搭高鐵由武漢到深圳北（G1013列車），再由深圳北到達廣深港高鐵西九龍站（G6543列車），探望女兒及女婿並入住屯門倚嶺南庭。女病人自1月20日起出現發燒及咳嗽，於1月23日到屯門醫院急症室求醫，翌日入院接受隔離治療。根據62歲女子提供的資料，她潛伏期內曾於武漢到過菜市場和當地醫院探望有咳嗽的家人，沒有接觸野生動物。早前衞生署衞生防護中心曾表示，病人的丈夫、女兒及女婿沒有出現病徵，將被送往麥理浩夫人度假村接受隔離監測。

衞生署及醫院管理局今（26日）午交代本港疫情，醫院管理局質素及安全總監鍾健禮醫生說，本港現有六宗確診個案，107名病人正留院接受隔離治療。如這個案通過覆檢，則是本港第七宗確診個案。另外，8名醫護人員屬呈報個案，5名已證實屬陰性，有3名已出院，餘下3位正等候報告。