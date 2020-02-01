【武漢肺炎】政府最新辦公情況大集合　部份服務下周陸續恢復

武漢肺炎疫情持續轉壞，政府部門早前宣布實施特別上班安排，暫停部份服務。各部門及公共服務機構今日（1日）陸續更新安排，未來暫停或重啟部份服務。 政府統計處表示，在特別工作安排期間，處方會以有限的規模進行統計調查，以便發布重要的社會和經濟統計數據。統計處呼籲受訪者以網上問卷系統、電子版本統計問卷或致電處方進行電話訪問以完成問卷，詳細方法已載於邀請信中。同時，統計處亦會進行電話訪問。

衞生署

衞生署家庭健康服務轄下三間婦女健康中心將於星期一（2月3日）起暫停服務。署方會聯絡已預約服務的婦女另作安排。

衞生署轄下愛滋病輔導及測試服務的愛滋熱線2780 2211及男同志測試愛滋熱線2117 1069 將繼續提供電話輔導服務，但電話及網上預約愛滋病測試服務暫停直至另行通知。已電話或網上預約測試人士則不受影響。

衞生署提醒，為減少感染機會，除非因特殊原因，親友應盡量避免陪同應診者到訪母嬰健康院或其他診所，並建議不多於兩名家長陪同1個月或以下的初生嬰兒到訪，以及不多於1名家長／親友陪同其他服務使用者到訪。

社會福利署

今日起至2月26日採取以下措施：

所有資助幼兒中心、長者日間護理中心、庇護工場、綜合職業康復服務中心及展能中心均停止提供服務，但各中心仍會繼續開放予有需要的服務使用者。市民如有需要到中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡。

所有住宿照顧服務、綜合家庭服務中心（只提供個案服務）、綜合服務中心（只提供個案服務）、短期食物援助服務、綜合家居照顧服務（只提供膳食、陪診、護理及藥物管理服務）、改善家居及社區照顧服務（只提供膳食、陪診、護理及藥物管理服務）、嚴重殘疾人士家居照顧服務（只提供陪診、護理及藥物管理服務）、嚴重肢體傷殘人士綜合支援服務（只提供陪診、護理及藥物管理服務）、院舍外展醫生到診服務、熱線服務，以及向免遣返聲請人提供的人道援助，均會繼續開放／運作。除住宿照顧服務和熱線服務如常運作外，其他服務只維持有限度服務。

營辦其他社福資助服務的非政府機構，可按本身情況自行決定是否繼續根據《津貼及服務協議》提供有關服務。

教育局

以下設施維持暫不對外開放，直至另行通知：

九龍塘教育服務中心的香港教師中心、特殊教育資源中心、中央資源中心及薈萃館，藝術與科技教育中心（包括STEM教育中心），教育局學位分配組，以及資歷架構秘書處。

學資處（資料圖片）

在職家庭及學生資助事務處

在職家庭及學生資助事務處各辦事處（包括學生資助處（學資處）、在職家庭津貼辦事處及其關愛共享計劃科），2月3日起提供有限度服務。

學資處位於長沙灣政府合署及工業貿易大樓的服務櫃檯將於星期一至五上午8時45分至下午5時45分開放，讓已透過學資處網上預約櫃檯服務的學生遞交貸款申請。獲學資處通知的成功貸款申請人亦可於長沙灣政府合署的服務櫃檯收取貸款支票。

至於在職家庭津貼計劃及以個人為申請單位的鼓勵就業交通津貼計劃，申請人可透過郵寄或在網上遞交申請，或將申請投遞於在職家庭津貼辦事處及學資處的投遞箱。位於觀塘的在職家庭津貼辦事處及位於旺角的關愛共享計劃科的服務櫃檯將繼續關閉。

民政事務總署

2月3日起恢復提供基本及有限度公共服務，除深水埗民政諮詢中心之外，各區民政諮詢中心會由星期一至五上午9時至下午5時開放，位於梅窩的民政諮詢中心則為星期一、三、五上午9時至下午5時，並會提供辦理作私人用途的聲明或宣誓服務。

遺產受益人支援組會提供有限度服務，熱線（2835 1535）及服務櫃檯的開放時間為星期一至五上午9時至下午1時及下午2時至5時。

另外，牌照事務處的辦事處將提供有限度服務。有關酒店、賓館及其他處所和娛樂牌照的申請，請經郵寄或電子方式提交。

而除非在寒冷天氣警告生效期間用作避寒中心，所有社區會堂及社區中心將暫停開放。

郵政局

香港郵政全線郵政局由2月3日起縮短開放時間，星期一至五上午11時至下午3時及星期六上午9時30分至下午1時開放，提供所有櫃位服務，但流動郵政局暫停服務。

另外，郵件派遞及郵箱收信服務會改為隔天，出口及入口特快專遞郵件則維持星期一至六的收寄及派遞服務。

康文署（資料圖片／余睿菁攝）

康文署

以下設施暫停開放至2月27日，在有關場地舉行的活動亦取消：

所有體育館、運動場、草地球場、人造草地足球場、網球場、壁球場、草地滾球場、高爾夫球設施、公眾游泳池、泳灘、屯門康樂體育中心、水上活動中心和度假營。文化設施則包括所有博物館、表演場地、公共圖書館及附設之自修室、流動圖書館，以及音樂事務處的音樂中心。

在這期間，城市售票網會維持網上及流動應用程式購票及票務熱線。公共圖書館將繼續提供電子書及電子資料庫等網上服務。 康文署轄下的陸上免費康樂場地，包括公園、遊樂場、戶外硬地球場、滑板場、極限運動場、滾軸溜冰場及單車場等，會維持服務。

稅務局（資料圖片／羅君豪攝）

稅務局

2月3日起上午9時至下午4時有限度提供下列服務：

商業登記署的服務、印花稅署的服務、離港人士清繳税項、中央詢問處及電話查詢中心的一般查詢（電話查詢熱線 1878088）。

此外，稅務局宣布，所有於1月29日至2月9日到期的繳付稅款、提出反對及暫緩繳納暫繳稅申請、提交報稅表或其他資料等事宜的限期將會自動順延至2月10日。

差餉物業估價署

2月3日至2月7日，上午8時15分至下午1時局部開放，提供有限度櫃位服務。

屋宇署

2月3日至9日期間，屋宇署將提供以下基本及有限度服務，特別顧及公眾就正在建造的僭建物及樓宇安全的舉報、已接獲有關新發展項目的法定申請、建築專業人士和承建商的註冊事宜、為發牌機構提供諮詢服務，以及推行樓宇更新大行動2.0的相關工作。

就小型工程監管制度、強制驗樓或強制驗窗計劃下需呈交的指明表格和附加文件，以及根據《建築物條例》申請註冊或續期註冊為註冊建築專業人士或承建商的文件，市民可於星期一至五上午10時至下午4時，投入設於屋宇署位於九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署北座屋宇署總部地下的投遞箱內。

房委會（資料奉令／張浩維攝）

房委會

所有公共屋邨管理處會於星期一至五上午10時至下午1時開放，有限度提供一般屋邨管理服務，包括處理已預約的個案。

所有資助房屋的辦事處（包括樂富客戶服務中心的居者有其屋計劃銷售小組及白表居屋第二市場計劃（白居二）小組，觀塘綠表置居計劃銷售小組及其他相關服務的辦事處）將會暫停至另行公布。

位於黃大仙的居屋第二市場計劃（第二市場）小組會於二月3日至5日提供有限度服務，處理第二市場及白居二的提名信申請。

所有公屋申請服務的辦事處包括樂富客戶服務中心辦事處及深水埗房屋事務詢問處將會暫停至另行公布。所有詳細資格審查會面以及紓緩擠迫的揀選單位程序亦會暫停至另行通知。

清拆安置辦事處、重建組分區（白田及美東）辦事處及善用公屋資源分組亦會暫停開放至另行公布。

原須於2月7日或之前放入位於何文田佛光街33號房委會總部地下及位於房委會其他辦事處的所有「投標箱」的投標，截標時間將會延遲，直至另行公布為止。

位於房委會總部地下的收納處將會維持有限度服務，處理租金以外的收納款項服務，包括處理資助房屋單位業主繳付補價，以便有關業主完成單位的買賣手續。

獨立審查組及上訴委員會（房屋）

轄下獨立審查組將在2月3日至9日，繼續暫停接受圖則審批申請及其他在《建築物條例》下的相關樓宇監管申請。

運輸署

運輸署將於2月3日起提供有限度服務，金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處，以及長沙灣駕駛考試排期事務處會於星期一至五上午10時至下午3時開放，提供櫃位服務（免試簽發香港正式駕駛執照服務除外）。已於網上預約時段續領正式駕駛執照／車輛牌照或申領國際駕駛許可證的申請人，請於預約當天的牌照事務處開放時間內，前往相關牌照事務處辦理申請。

金鐘的公共車輛分組會於星期一至五上午10時至下午3時開放，提供櫃位服務。

上環的過境服務分組會於星期一至五上午10時至下午3時開放，提供櫃位服務。

運輸署轄下的車輛檢驗中心會恢復正常服務。

路政署

在2月3日至2月9日期間會為市民提供基本及有限度公共服務，包括處理道路工程的挖掘准許證申請及部分非緊急道路維修。

路政署會繼續提供公共道路的必需及緊急維修服務，包括快速道路的日常路面巡查及緊急路面維修，並會安排承辦商繼續加強清潔轄下的行人天橋、隧道及扶手電梯的扶手，以及升降機的按鍵。

水務署（資料圖片）

水務署

2月3日起，灣仔客戶服務中心會照常開放，而大角嘴、沙田、大埔及屯門的客戶服務中心則繼續暫停服務。

位於灣仔入境事務大樓43樓的文件管理中心恢復接收提交的文件，包括供水申請、水喉工程建議等文件，水務署會按文件類別、緩急等訂出處理文件的次序。

24小時客戶服務熱線2824 5000照常提供各項緊急及一般查詢服務。有關帳戶的查詢則會分流至留言信箱，水務署會盡快回覆急切的帳戶查詢。

例行抄讀水錶暫停，就用水周期在期間到期的帳戶，水務署會向有關用戶發出估算用水量的水費單。

法律援助署

2月3日至7日，法援署轄下的諮詢及申請組（位於金鐘道政府合署25樓，電話2537 7717）、刑事組（位於金鐘道政府合署25樓，電話2867 3139）、民事訴訟組 1（位於金鐘道政府合署26樓，電話2867 3123）、民事訴訟組 2（位於灣仔稅務大樓30樓，電話2594 7884）、訟費核算小組和執行小組（兩小組均位於金鐘道政府合署27樓，電話2867 3152）會提供基本必須和有限度的民事和刑事法援申請及訴訟服務。如欲查詢，請於辦公時間內致電辦事處。

選舉事務處

轄下查詢熱線2891 1001將由下星期一（2月3日）起，星期一至五（上午8時45分至下午6時）維持服務。

土地註冊處

所有辦事處將於2月3日重開，以提供基本及有限度的公共服務。

土木工程拓展署

轄下土木工程圖書館將在2月3日起提供基本及有限度公共服務，辦公時間為星期一至五上午10時至下午4時，直至另行通告。

司法機構

原訂由2月3日至2月9日於法院／審裁處進行的所有聆訊延期至另行通知的日期。

民航處

航空人員執照事務組及繳費處將於2月3日恢復服務，辦公時間為星期一至星期五，上午8時45分至下午12時45分及下午1時45分至下午5時。

漁護署

2月3日起於長沙灣政府合署的牌照服務櫃位，以及荃灣青山公路388號中染大廈的海岸公園辦事處，將提供基本及有限度公共服務。有關服務將於星期一、三、五，上午9時30分至中午12時，以及下午2時至5時提供，直至另行通知。

海事處

除了中區海事分處外，油麻地海事分處、屯門海事分處、西貢海事分處、大埔海事分處、香港仔海事分處、長洲海事分處及筲箕灣海事分處的牌照及關務服務，以及船員考試發證、商船船員管理服務、本地船隻驗船及諮詢服務，將繼續暫停，直至另行通告。

渠務署（資料奉令／張浩維攝）

渠務署

繼續維持緊急及必要的公共服務，並在2月3日起提供基本及有限度公共服務，包括24小時渠務熱線、查閱渠務紀錄圖則和處理排污費／工商業污水附加費事宜等。

查閱渠務紀錄圖則的開放時間將縮短至星期一至五，每日早上10時至中午12時及下午2至4時。



以下5個渠務署辦公室，將維持有限度的收發文件服務，開放時間為星期一至五，每日早上10時至中午12時及下午2至4時：

告士打道5號稅務大樓43樓，彌敦道405號九龍政府合署12樓，鯽魚涌英皇道1063號23樓，薄扶林道2A號西區裁判法院地下，沙田馬料水水廠街1號沙田污水處理廠行政大樓地下。

政府物流服務署

位於北角政府合署十樓政府物流服務署的收款處會於2月3日及2月4日提供收取憲報刊登所需費用服務，時間為上午8時30分至下午1時及下午2時至5時。

公司註冊處

2月3日起，金鐘道政府合署14樓將會開放少數收款櫃台，接受以印本形式交付的本地新公司註冊申請。14樓的詢問處將會開放以解答一般查詢。

其他所有交付本處登記的印本文件，可郵遞方式交付文件到香港金鐘道66號金鐘道政府合署14樓，或把文件放入本處設於金鐘道政府合署14樓的文件投遞箱，或於金鐘道政府合署高座大堂詢問處附近設置的文件投遞箱。

於九龍灣「一號九龍」的信託及公司服務提供者註冊辦事處將會開放，提供櫃台查詢服務及接收以印本形式交付的牌照申請。

兩個辦事處的辦公時間，將調整為星期一至五上午9時30分至下午12時30分，以及下午2時至4時。

環保署

2月3日起辦工時間為星期一至五上午9時至下午5時，市民可把有關符合／豁免車輛廢氣及噪音排放標準的申請連同證明文件，投入設於環保署位於灣仔稅務大樓34樓辦事處的投遞箱內。完成批核後，會通知申請人領取批核許可文件。

工務投標委員會

原須於2月7日中午12時前放入位於香港金鐘道66號金鐘道政府合署41樓 「工務投標箱」的投標書，截標時間將會延遲，直至另行公布為止。

廉政公署（資料圖片／盧翊銘攝）

廉政公署

2月3日起提供緊急、必須及有限度的基本公共服務。

設於廉政公署大樓（www.icac.org.hk）的二十四小時廉署舉報中心，以及舉報貪污熱線（25 266 366）會繼續運作以接受市民的舉報或查詢。

防貪諮詢服務熱線（25 266 363）及電郵 cpas@cpd.icac.org.hk 會繼續運作，而商業道德發展中心熱線（28 263 288）亦會繼續提供服務。

此外，並非提供以上公共服務的廉政公署員工，將會繼續留在家中工作。所有廉署分區辦事處亦會暫停開放。

城規會

2月3日起的星期一至五上午9時至下午5時，可將根據《城市規劃條例》下提交的文件投入設於北角政府合署十五樓城市規劃委員會秘書處接待櫃台的投遞箱。其他櫃台服務將繼續暫停。

規劃署

2月3日至7日，位於北角政府合署十七樓及沙田政府合署十四樓的規劃資料查詢處，將維持基本及有限度的公共服務，包括櫃台及電話查詢規劃資料，以及查閱已遞交的規劃申請和根據法例規定展示的圖則。

位於北角政府合署十八樓的收發處，亦會於辦公時間內維持基本服務。

破產管理署

2月3日起將提供基本及有限度的公共服務，辦公時間為星期一至五上午9時30分至下午4時。