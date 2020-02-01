【武漢肺炎】港大租用酒店隔離內地生引恐慌　區議員憂釀社區爆發

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎蔓延至港，香港大學校方日前安排非本地生暫時入住酒店，中西區區議員葉錦龍等對此表示關注，稱收到街坊報料指港大租用位於山道的今旅酒店予內地生作自我隔離，引起了該區市民恐慌，擔心病毒會在社區爆發和傳播，今日（1日）去信要求校方交代。 港大於傍晚回覆區議員的查詢，未有否認有關傳言，只強調會嚴謹按照衛生防護中心的指引和建議，積極採取各項防控措施，希望在此艱難時期社會能諒解支持。葉錦龍對回應表示不滿，會持續要求港大公布隔離措施，並妥善處理因此而引起的社區恐慌。

香港大學校方日前安排非本地生暫時入住酒店。（資料圖片）

中西區區議員葉錦龍、梁晃維、黃永志等今日去信港大，指昨日早上開始陸續收到多名街坊報料，港大租用了位於山道的香港今旅酒店作內地生自行隔離用途，但容許該批學生在街上流連及用餐，引起市民恐慌病毒會在社區爆發和傳播，要求校方交代事件是否屬實，又建議應立即終止安排中國留學生於任何住宅區作自行隔離，將學生轉移至遠離民居的大廈及不能外出14日，否則被隔離者可自由出入等於可四處散播病毒，使措施形同虛設。

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港大無足夠單人房及獨立浴室用作隔離

校方傍晚回覆指，居住在學生舍堂需要隔離的非本地宿生，舍堂已盡量作出安排，然而由於部分舍堂的設施，未能提供足夠的單人房及獨立浴室作自我隔離之用，校方安排部份同學暫住酒店並代為支付宿費，澄清暫住酒店的同學健康良好，及未曾到訪武漢。

校方又表示安排參考政府衛生防護中心的建議，大學會嚴謹執行對懷疑個案的指引，任何有風險的個案均已第一時間呈報並送院檢測，並會密切留意於酒店隔離的學生，包括每天量度體溫，規定必須配戴口罩，並且於房間內用膳等。

葉錦龍批評校方未有否認有關傳言，只一味重覆是依照衞生署指示進行安排，亦未有交代實際隔離的處所，為周邊住户帶來恐慌，將持續要求港大交代及在區議會上作討論。