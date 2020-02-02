【武漢肺炎】表態罷工醫護佔總數多少？　一文睇清醫護界人手數據

武漢肺炎疫情持續，香港更懷疑出現本地感染個案。在昨日（1日）醫管局員工工會「醫管局員工陣線」會員大會中，會員以逾3千票贊成票，大比數通過罷工，據稱有逾9,000人簽署參與罷工。 看到這些數字，可能讀者對於罷工的實際規模、佔整體醫護以及整體醫管局員工人數的比例，概念會相對模糊。本文將會列出一系列和醫護界相關的數據，以及背後的性質，讓讀者自行解讀。 須注意的是，由於部分數字的最後更新時間不一，在討論比例的時候，或會有些許分別，在分析時要加以留意。

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醫管局總人手近8萬人 醫生、護士約3.4萬人

根據醫務委員會（醫委會）網站資料，現時合共有14,371名本地正式註冊醫生（包含普通科和專科）、臨時註冊醫生477名（一般是實習期內的醫生）、有限度註冊醫生156名，三者合共15,004人。醫委會另有一欄「非本地註冊」醫生名單，共642人，但由於他們並非居於香港，故不包含在此統計內。

按照醫管局年報，截至2018/19年度（截至2019年3月31日），醫管局醫生人數（連同實習醫生，但不連同牙醫）合共6,432人，亦即佔整體醫生數目約四成三。

護士人數方面，根據香港護士管理局數字，截至2018年12月31日，本港共有42,485名註冊護士（RN）、14,238名登記護士（EN），合共56,723人。其中受聘於醫管局的護士，截至2018/19年度（截至2019年3月31日）共有27,252名，即整體人手約四成八。

簡言之，截至2019年3月31日，醫管局編制內的醫生和護士加起來，共33,684人。如果再加上其他專職醫療、護理支援、行政人員等非直接病人護理人手，醫管局人手總計有79,659人。

武漢肺炎疫情引起全城關注。（資料圖片）

工會會員人數佔醫管局人手兩成多

至於發起今次罷工的「醫管局員工陣線」（HKEA），據悉截至2月1日會員人數約1.8萬名，入會資格為「受僱於醫院管理局的合約制或終身制員工」，即意味醫生護士以外的部分員工也可加入，故其醫管局人手比例不是從醫護人員比較,，而是連同支援職系及行政人員等，佔總體醫管局人手約22.6%。

昨日的特別會員大會中，投票人數為3,164人，有3,123票贊成罷工。另外據工會說法，如明晚9時前政府未回應訴求，已有逾9,000人聯署表態參與罷工，當中七成人提供緊急服務，三成提供非緊急服務，包括約700名醫生、6,000名護士、3,000名專職醫療人員。換言之，表態參與罷工的醫生，佔了醫管局醫生15,004人的4.6％；護士佔醫管局轄下護士總人數27,252人的22％左右。

醫護界目前在立法會有兩名代表，分別是陳沛然（左）及李國麟（右）。（資料圖片）

近日醫護界成為傳媒焦點，兩名立法會醫護界代表，包括醫學界議員陳沛然，以及衞生服務界議員李國麟，自然有更多曝光率。

翻查資料，現時立法會功能界別中有9個專業界別計算個人票，醫學界和衞生服務界便是其中兩個。醫學界合資格選民包括在香港註冊的醫生及牙醫，截至2019年選民人數共11,718名；衞生服務界合資格選民則包括所有合資格的護士、助產士、藥劑師、放射技師、物理治療師等專職醫療人員，截至2019年選民人數共36,804名。