【武漢肺炎】醫護工會今表決罷工促堵截入境旅客　逾千人排隊投票

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港累計有13宗確診病例。醫管局員工陣線今日（1日）舉行會員大會，就下星期罷工行動表決。 今日下午2時半許，會場已排起長長人龍，目測有數百人到場。 有支持罷工的護士表示藉此爭取全面作入口管制，俗稱全面封關，以避免感染源頭進入香港。她亦解釋，罷工亦並非歧視某些病人，「佢來到我哋會救，公立醫院永遠幫任何人」，強調全面封關才能有效減低社區爆發風險，才是真正為市民好。有醫護又認為醫護人員對罷工「都有一條線」，會衡量何為緊急服務，相信員工「永遠都會救命」。

▼香港武漢肺炎疫情▼

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醫護工會醫管局員工陣線早前表示擬於下周一（3日）發起罷工，要求政府回應禁止旅客經中國內地入境、提供足夠隔離病房、呼籲全港市民戴口罩等訴求。工會今日（1日）舉行會員大會，就下星期罷工行動表決，並將於今晚點票及宣布表決結果。

今日下午1時半許，已陸續有會員到場參與會員大會，而時至2時半，場內已排起長長人龍，目測有數百人到場。

至下午約4時，目測已有至少過千人到場排隊投票。會員大會場內工作人員表示，預計投票將於晚上7時截止，而投票者亦需親身到場，出示其醫院職員證，及需先註冊成為會員後才可投票，大會會以會員號碼及姓名以作識別，確保不會有人重複投票。

內窺鏡部護士吳小姐直言會支持罷工行動，她期望藉行動爭取政府落實全面封關，避免感染源頭進入香港。她又指，「醫護應該企係市民嗰邊」，罷工亦並非歧視某些病人，「佢來到我哋會救，公立醫院永遠幫任何人」，但強調全面封關才能有效減低社區爆發風險，才是真正為市民好。

被問及是否擔心罷工影響緊急醫療服務，吳小姐認為醫護人員對罷工「都有一條線」，會衡量何為緊急服務，相信員工「永遠都會救命」。

醫管局員工陣線今日（1日）舉行會員大會，就下星期罷工行動進行表決。（侯彩琳攝）

普通病房護士何先生批評政府現時防疫措施「無從源頭落手」，他認為全面封關是最有效的措施，罷工行動是「逼於無奈」。提到醫護人員防護裝備是否足夠，何先生指，「要不斷同上頭反映先足夠」，亦擔心在疫情下工作有危險。

普通內科病房護士張小姐對罷工表示支持，但認為即使表決通過，仍對政府會實施全面封關「不樂觀」。對於有言論指罷工會增加其他員工的工作壓力，她指，醫護界員工「坐喺同一條船」，她支持罷工的同時，亦願意留在病房工作支持其他同事罷工。

而自稱非前線員工的林先生亦指，眼見疫情持續，醫護人員「已經頂唔住」，他要求政府封關。他亦認為罷工對其他員工工作有影響，但強調罷工是「為整體利益著想」。

而擔任手術室助理員的黃先生亦認同需全面封關，他批評行政長官林鄭月娥不封關有政治考慮，是「向中國內地獻媚」。精神科護士吳先生對罷工表示支持，但未知罷工是否合法及有何後果，直言擔心被「秋後算賬」。