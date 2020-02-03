【武漢肺炎】林鄭、陳帆出席記招不戴口罩　陳肇始等官員唱反調？

新型冠狀病毒的肺炎疫情持續，全城陷入「口罩荒」，港府官員出席記者會時有否戴口罩亦成焦點。特首林鄭月娥早前出席記招時不戴口罩引來批評，後來又一度戴錯口罩，到今日出席記者會時，與另外兩名官員均不戴口罩，到底為何「一時一樣」？

政府7名官員出席記者會，林鄭月娥（中）、陳帆（右三）、曾國衛（右）未有戴口罩，只得陳肇始（左三）、李家超（右二）等4名官員有戴口罩。（羅君豪攝）

港大醫學院院長梁卓偉早前一度在記者會上不戴口罩，辯稱「戴口罩講唔嘢」，但事後撰文認錯，稱自己應更謹慎回答問題，並準確指出配戴口罩的目的及重要性。

不過，林鄭月娥今日下午5時出席記者會，講解最新的防疫措施時，竟然未有戴上口罩，連坐在她旁邊一同出席記者會的運輸及房屋局局長陳帆、入境處處長曾國衛，亦一同沒有戴口罩，但食物及衛生局局長陳肇始、衛生署署長陳漢儀卻有戴上。

回顧新型肺炎發展以來，港府的官員最初出席有關記者會時，並無配戴口罩。後來，當林鄭有戴口罩時，卻未有正確戴好，未有使用外科口罩上的金屬片令口罩緊貼其面型，僅僅掩住鼻孔，露出大半個鼻樑。

特首林鄭月娥（中）、運房局長陳帆沒戴口罩出席記者會，食衛局長陳肇始卻戴上口罩。（羅君豪攝）

林鄭月娥、陳帆出席記者會未有戴口罩。（羅君豪攝）

曾稱防疫「不一定需要戴口罩」

其實，林鄭日前在記者會上被問及有關本港口罩供應不足問題時，她回應時曾引用世衛指引稱防疫「不一定需要戴口罩」，在不同情形下，可透過戴口罩或其他方法保護自己，防止病毒感染。