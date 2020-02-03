【武漢肺炎】梁振英：罷工人數少於預期「露底」　對搞手不能手軟

武漢新型冠狀病毒肺炎在香港已至少有15宗確診個案，醫管局員工陣線今（3日）發起罷工行動，要求政府立即封關，員工陣線稱逾2400人參加。 全國政協副主席梁振英連日發文狙擊罷工行動，他今日再於Facebook指，醫管局員工陣線主席余慧明今早曾預計有3000人簽到啟動罷工，並拒絕與醫管局會面，堅持要求特首林鄭月娥出席，但至下午大會公布有超過2400人參與，同時宣布「不希望外界以為工會完全拒絕溝通，因此會與醫管局會面」，梁振英形容「這就是露底」。

梁振英指，對罷工搞手不能手軟。（資料圖片）

梁振英在貼文指，醫管局員工陣線在幕後黑手的鼓動下，置香港病人於不顧，借疫情試圖打響「三罷」的第一槍，堅決走向社會的對立面，「對這些搞手，姑息只會養奸，我們絕對不能手軟。」

他質疑，若醫護人物今天因疫情罷工，「明天為政改罷工，後天為五大訴求罷工⋯⋯每一件事都是大事，都是為了『救香港』，香港人的醫療服務就栽在這些人手裡嗎？」他又稱，昨天醫管局僱員開記者會時戴的口罩是否屬於醫管局，「有沒有盜竊之嫌？要不要報警？」

梁振英之後再發一帖，指醫管局員工陣線的口號是「政府無能，罷工救港」，「政府是不是無能是一回事，醫護人員罷工可以救香港？這是極為荒謬的說法。此例一開，將來還有什麼是不可以導致醫護人員罷工的？」