【武漢肺炎】林鄭記招前民建聯見傳媒　支持內地抵港人士隔離14天

行政長官林鄭月娥將於今日(5日)下午4時30分舉行記者會，宣布新一輪的抗疫措施。民建聯搶閘在四時會見記者，新界西立法會議員梁志祥表示，政府宣布部份口岸封閉後，深圳灣口岸入境人數有增加，但認為數目不多。 梁志祥認為，深圳灣出入必經屯門、元朗，對當區市民不公平，故促請政府加強關口管制措施，其中建議由內地入境人士需持有健康證明，證明沒有任何武漢肺炎的病徵才可入境，同時亦建議取消所有B線巴士。 對於有消息指，政府將要求所有由內地入境人士隔離14天，梁志祥表示支持，認為為安全起見，若要隔離14天，相信他們如非必要都不會來。

武漢肺炎殺到，口罩缺貨，多區都有市民排隊搶購。（梁鵬威攝）

民建聯立法會柯創盛表示，對於政府就郵輪「世界夢號」採取的檢疫措施，他表示認同，強調政府應採取果斷措施以及密切跟進情況。柯創盛續指，因不少市民均擔心出現社區爆發，故促請各方面作好溝通和協調。

新界西立法會議員梁志祥表示，從數字上來看，在政府宣布部份口岸封閉後，深圳灣口岸的入境人數有增加，但他認為數字並非多。梁志祥又指，現時深圳灣出入必經屯門、元朗，對當區市民不公平，故促請政府加強關口管制措施，其中建議由內地入境人士需有健康證明，要沒有任何病徵才可入境，同時亦建議取消所有B線巴士。周浩鼎表示，現時深圳灣口岸仍然繼續開放，若在呼應疫情而取消B線巴士，可以使由內地入境人士更加小心，亦希望市民如非必要，切勿往返內地。

對於有消息指，政府將要求所有由內地入境人士隔離14天，梁志祥表示支持，認為為安全起見，若要隔離14天，相信他們如非必要都不會來。