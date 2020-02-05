【武漢肺炎・2.5疫情】周六凌晨起內地入境人士　隔離14天

由新型冠狀病毒引致的武漢肺炎疫情持續，至今日下午2時半，本港確診個案增至21宗。新增兩宗個案是居於藍田、在將軍澳醫院確診的60歲男子，其已隔離的妻女均出現確診武漢肺炎，二人由觀塘聯合醫院轉送瑪嘉烈醫院隔離。另外一宗是一名瑪嘉烈醫院男病人，他居於青衣灝景灣。 特首林鄭月娥下午會見傳媒，宣布2月8日凌晨起會強制所有經內地入境香港人士，全部要接受14日隔離檢疫。

▼市民九龍灣通宵排隊買口罩▼

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【23:20】政府發言人表示，近日多次有謠言傳出食米及廁紙等物資短缺，導致有市民搶購甚至引起混亂，對有人在抗疫期間惡意散播謠言感到遺憾，對此等居心叵測的造謠者予以譴責。發言人強調，政府實施的疫情防控措施不會影響內地與香港兩地的貨運。此外，主要食品供應商確認食品目前供應正常，並沒有來貨不足的問題，主要食品類別包括食米、麵食等等亦有足夠存貨，市民毋須擔心。

【23:05】衞生署衞生防護中心表示，因應中心接獲通報有8名曾於1月19日至24日乘坐「世界夢號郵輪」的內地旅客被確診感染新型冠狀病毒，中心的港口衞生科正全力處理該郵輪的港口衞生檢疫工作。港口衞生科人員正陸續檢視船上1 800多名乘客及1800多名工作人員的健康情況，包括進行健康申報及量度體溫。截至晚上九時，郵輪上33名船員申報曾出現上呼吸道感染症狀，當中報稱曾發燒的3名船員已轉送醫院接受隔離治療。

所有報稱有病徵的船員已抽取樣本進行新型冠狀病毒測試，目前相關化驗結果顯示32名船員的呼吸道樣本全部對新型冠狀病毒呈陰性反應，餘下一人的化驗結果則待定。中心表示，由於船上人數眾多，相關的港口衞生檢疫工作仍在進行中。在未完成檢疫及獲署方許可前，船上全部乘客及工作人員必須留在船上，不可離船。

【21:18】中大宣布，鑒於新型冠狀病毒擴散的風險趨於嚴峻，強烈呼籲所有學生留在家中，切勿返回校園。同時，員工在家工作之安排則延至2月16日。中大又指，如果學生曾於過去14天內前往內地，必須遵守有關的隔離安排。各書院及宿舍將因應情況對相關同學採取個人隔離措施，同學可向所屬書院及宿舍查詢詳情。若發現須呈報個案，校方將會通報衞生防護中心。

【21:10】網上傳聞指，由於內地生產線停工，多樣生活用品即將缺貨，如即食麵、紙巾、白米只有限量供應，引發大批市民在超市排隊購買糧食和日用品，其中廁紙更被掃清光。

政府晚上在Facebook專頁「添馬台Tamar Talk」重申，在停止客運通關服務後，貨物仍可如常入境，食物、日用品供應不受影響，呼籲市民毋須恐慌。

【20:45】衞生防護中心公布3宗新型肺炎個案患者詳情，其中最新確診的第21宗個案，56歲男病人住青衣灝景灣一座，1月21日到過深圳，曾於潛伏期前往日本東京5日，他的妻子因已出現病徵，於瑪嘉烈醫院入院接受治療。其餘家居接觸者，暫未有病徵。

另外兩宗新個案是早前其中一個確診病人的妻子及女兒，兩人無外遊，其中28歲女兒曾向兩個私家醫生求診，潛伏期內主要往返藍田住所及位於尖沙咀的工作處所；而56歲的妻子於潛伏期內，主要往返住所及位於屯門的工作處所。

【20:04】醫管局員工陣線主席余慧明表示，今日有約7000名員工簽到參與罷工。她又指，政府公布的新措施，會令香港變成「大型隔離營」，憂慮醫護人員根本無足夠裝備及能力應付，重申政府必須「全面封關」，亦呼籲會員繼續參與罷工。

【19:27】九巴宣布，因應政府在今日起關閉啟德郵輪碼頭，九巴5R路線於同日暫停服務，直至另行通知。

【19:22】港大學微生物學系臨床副教授兼感染及傳染病中心總監何栢良指，政府新措施已等同全面封關，但他指出，措施三日後才落實，倘這幾天任由內地返港的港人或內地人過境或在社區隨意活動，是不可接受。何栢良又說，政府落實新措施時，遇到有懷疑或確診個案如果沒有如實報告旅遊或接觸史，應同時修例兼顧。他又指，倘有人違反隔離令，政府要交代相關懲罰及跟進措施。

【19:10】縱橫遊表示，因應台灣當局新措施，取消從明日起至2月21日出發的台灣團，預料受影響團數為16團，涉及400人，已報名客人可免手續費取消出發。

而康泰旅行社亦宣布，取消所有2月前往台灣及越南的旅行團，涉及25個團，約550人受影響。

而永安旅遊亦指，本月所有前往台灣及越南的旅行團都會取消。

【18:58】行政會議表示，支持政府政府宣布進一步的控疫措施，從內地入境的人士，包括香港居民、內地居民和其他旅客，都需要強制接受檢疫14天。行會又指，希望受影響的香港市民諒解，同心合力應對疫情。

【18:52】莊慧敏指，今日抵港的「世界夢號」有3名船員發燒，其中兩人送往聯合醫院，另一人送到威爾斯親王醫院，暫未有檢測報告。至於船上其他曾出現病徵的船員，衞生署已派員最他們的樣本化驗，該批船員會在船上原地隔離檢疫，如當中有人確診，醫管局會接收這些個案。

【18:50】被問到會否追究罷工醫護，張子峯指每個缺勤個案的原因不同，法理情均會考慮。他指留守的同事「頂得好辛苦」，望缺勤同事「返返嚟睇病人」。

【18:45】對於有病人隱瞞旅遊史，張子峯透露入境處已做相應協調，若醫管局有需要得知病人的旅遊史，可從入境處得知其過去30日的出入境紀錄。張子峯亦指，新系統令醫護取病歷時會更加準確，可助控制疫情，盡早斷症，更早知道哪些病人是高危，盡早隔離，亦保障醫護安全。他透露目前正測試系統，望本周內可在急症室使用。

【18:40】張子峯稱，醫管局一直「開放大門」與工會溝通，但希望停止目前的情況，籲大家勿在爭拗，他稱如果真的要做一些行動，「請其他工會去做，因為醫療真係唔可以再咁落去。」面對政府的最新入境管制措施，莊慧敏稱歡迎減低人流的措施，料對疫情有幫助。

【18:35】莊慧敏透露，按指引會由瑪嘉烈醫院傳染病中心接收首20名確診個案病人，滿額後為免加重負擔，會由7個聯網的急症醫院各自接收確診個案，預計每個聯網可收20個個案，即合共160個確診個案。若本港的個案「唔好彩再多啲」，莊慧敏稱會再在各聯網之間調配。

【18:32】張子峯指，今日缺勤的4,600人當中，包括300名醫生、2,700名護士，另有逾千名專職醫療同事。

【18:30】莊慧敏稱，截至今日中午，共43名醫護人員符合呈報條件，當中37人對新型病毒呈陰性，有6人仍等候報告，全部人情況穩定。目前使用隔離病床844張，使用率是43%，已用了461間隔離房，病房使用率達65%。

【18:25】莊慧敏又指，第21宗個案是一名56歲男病人，他住在青衣並在深圳工作，不時往返兩地。他於1月30日發燒、咳及有痰，其後向私家醫生求醫，至2月4日氣喘召喚救護車，被送入瑪嘉烈醫院隔離，至今日確診。

【18:15】莊慧敏指，第19宗個案是一名28歲女子，第20宗個是一名56歲女子，兩人是一對母女，亦即是第17宗確診個案、60歲男人的女兒及妻子。一家三口當中，父親的發病時間是1月22日，至1月30日求診。母親於2月4日發燒，女兒則在1月30日起有不適，至2月4日發燒。兩母女於2月4日入住聯合醫院隔離治療。莊慧敏指，從發病時間而言，相信第17宗個案是源頭，傳予太太及女兒。

【18:10】醫院管理局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏交代新增的確診個案詳情，第18宗個案是25歲男士，無外遊紀錄，1月中確診甲型流感，服藥後曾好轉，但因再有咳嗽及發燒，在2月3日被浸會醫院轉介至威爾斯親王醫院，最後正式確診。

【18:05】醫院管理局總行政經理（聯網運作）張子峯醫生及總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏醫生將會見傳媒，總結醫院管理局服務情況及公立醫院新型冠狀病毒個案的最新情況。

張子峯指，今日踏入罷工第四日，形容情況嚴竣，約200位急症室醫護人員「缺勤」 ，有一、兩個急症病房需暫時關閉，另外數個醫院聯網的心導管中心有較多護士缺勤，部份醫院差不多一半護士缺勤，其中一個聯網需關閉中心，亦有一些已預約的手術需暫停，部份預約剖腹產子手術亦需延期。此外，手術室多人缺勤，有癌症手術受影響，新生嬰兒深切治療部亦有較多護士缺勤。

張子峯希望大家「停一停諗一諗」，因現時是防疫重要關頭，社區有感染，直言有好大挑戰，此時再不團結，醫管局難守最後的防線。他指「各位醫護都係同一家人，希望大家返崗位照顧有需要的病人。」

【17:42】林鄭月娥提到，基於有部份確診個案或在社區中感染，相信公務員在家工作的安排有機會再延長，有消息會盡快公布。

被問到隔離設施的使用率，陳肇始稱目前隔離病床使用率約40%，除了瑪嘉烈醫院傳染病中心之外，7個聯網其他醫院均有隔離設施。林鄭再指，不只隔離病房的使用量，醫管局在人手、設施及防護裝備方面均面對巨大壓力，她再呼籲前線醫護在此具挑戰性及關鍵時刻支持醫管局。

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【17:40】至於會否徵用迪士尼二期空地、解放軍軍營作檢疫中心，林鄭月娥表示，正積極尋求方案解決方案，現時仍是優先使用3個渡假營，但認為香港大部分渡假營在配套方面，其實都不太適合用作檢疫中心。她表示，已要求發展局研究，可否於空地增建檢疫中心，但暫未有詳情透露。她表示，饒宗頤文化館本身數日內可使用，希望地區人士配合。

對於會否擔心新強制檢疫措施生效前，會有大量人到港，林鄭月娥表示，需預留時間讓跨境市民處理實際問題。她又稱，早前進一步封關後，現時兩個陸路口岸的出入境人次無特別增加，並沒有出現原本於羅湖、落馬洲出入境的人士轉到該兩個陸口岸。

【17:36】勞工及福利局局長羅致光稱，關心跨境工作人士及跨境家庭，有必須來往內地及香港，如果在本周六實施，這些每日跨境的員工均會受到影響，未來兩天可讓僱員有空間作適當安排，政府會對未能在家工作受影響的僱員提供支援。如跨境家庭有不能解決的困難，社會福利署亦會提供協助。

【17:33】林鄭坦承無辦法精準告知會有幾多入境人士需接受檢疫，但形容新措施「相當嚴厲」，相信周六入境人次一定會下降，「邊有人會願意入境畀我哋強制檢疫兩個星期咁耐呢？」

【17:29】食衞局局長陳肇始指，新措施是要令大家知道，內地現時的疫情是嚴竣的，香港亦發現數宗本地感染個案，有理由相信本地感染個案會更多，必須採取果斷措施令有風險的人有強制檢疫。

她指，社區感染的風險會增加，醫管局亦已為開設指定診所並適時啟動該些診所，以處理疑似個案，並減低急症室壓力，令急症室集中處理較嚴重個案。

【17:27】被問到為何拒與醫管局員工陣會面，林鄭指工會要採取工業行動，必然是機構的人事管理議題，最適合應由醫管局高層，包括行政總裁及主席與其見面。而既然行政總裁已與他們見面，並願意繼續溝通，她認為是合適的。

她補充，工會的要求與港府的目的無太大分歧，港府新措施目的亦是壓縮跨境人流，減少病毒傳播及公立醫院壓力；工會提及要求足夠防護衣，林鄭稱她亦多次要求將此列為優先。

【17:25】對於為何部分官員有戴口罩，但又有部分沒有，林鄭月娥表示，根據內部指引，如身體不適就需要戴口罩，但身體不適並非單一戴口罩的原因。

【17:23】有傳媒問到，港府的措施為何總是較疫情爆發遲一步（always running behind the outbreak），林鄭強調港府一直有監察疫情發展，以及聽取本地專家及海外專家的意見，但由於情況持續變化，難評論措施屬過早或太遲。她又引述專家顧問團成員前世界衞生組織助理總幹事福田敬二的說法指，社會面對重大的公共衞生危機，必須放下歧見才能共同對抗疫情。

【17:20】醫管局表示，截至今日中午十二時，公立醫院向衞生署通報了於過去24小時，共接收62名（23男39女、年齡由6個月至93歲）符合「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」呈報準則的病人，並將樣本進行化驗。目前仍有84人留院接受隔離。

【17:14】陳肇始表示，由2月8日凌晨開始，所有內地抵港人士不論是否香港居民，都需強制檢疫14天，期間不能離境。她強調，細節會稍後交代，而所有入境人士仍需健康申報。

陳漢儀表示，隨著國際專家研究，有愈來愈多資料，針對武漢肺炎的防疫措施亦會有改變。她又稱，社區亦會出現無病徵的病人，因此防疫措施「需上下齊心一齊做」，尤其是個人衛生非常重要，現時更發現糞便會帶有病毒，故需蓋上廁板沖廁，及為U型渠注水，政府會加強此方面的宣傳。

【17:09】商務及經濟發展局局長邱騰華透露，政府有做口罩供應的檢視，由於全球供應短缺，傳統的招標採購方式已不可行。他指，有主動接觸包括內地及外地的供應商，望直接購買，此工作是與醫管局一起做。他稱醫護人員對保護衣物的需求是以10倍計的增加，若政府採購到的話會優先給予醫管局及衞生署醫生。

邱騰華形容內地與香港的需求同樣迫切，正與本地零售商討論到貨時如何令市民方便買到，亦研究在香港設廠生產口罩的可能性。

【17:06】林鄭稱懲教署生產的口罩數量不多，會給予有需要部門使用，留給醫護人員的說法，包括政府醫護及前線人員，整體口罩供應短缺，「唔係話醫管局自己去訂可以買到。」

【17:00】衞生署總港口衞生主任梁耀康稱，世界夢號郵輪由1月19日香港上船出發，先去了南沙，有4,400乘客上船，共4,600多人坐船到越南，至1月24日，郵輪返回南沙，4,400多位內地乘客在南沙全部下船。而19日有206位香港上船的乘客，亦在1月24日在香港落船。

現時船上有1,800多位乘客，大部份是香港市民，無任何與之前8個確診患者有接觸，因該批接觸者早已全部下船。而今早港口衞生科派員上船，已通知該船無衞生署許可下全部人均不得下船，調查仍在進行中。

至於1月24日在香港下船的206名港人，因有機會接觸確診個案患者，署方已向船公司取名單，亦不排除全艘船需做檢疫。

目前船上1,800多位員工當中，有30位員工稱有出現病徵，3人曾發燒，其中1人報稱對乙型流感呈陽性反應，該3名曾發燒船員已被送往聯合醫院及威爾斯醫院進行測試。另外27位曾出現輕徵病徵，大部份有咳嗽及喉嚨痛，署方正在船上為他們取樣本測試。

【16:58】衛生署署長陳漢儀透露，今日抵港的一艘郵輪上(即世界夢號)，有8人被證實確診武漢肺炎，由於香港是該郵輪的「母港」，因此衞生署派員了解，初步得知船上有逾1,800名乘客，逾9成是港人，據了解無內地乘客，另有逾千名船員。

【16:53】林鄭月娥又為昨日交代官員戴口罩的指引，引起溝通上的誤會致歉。

她又宣布，將設100億元防疫基金，協助於受影響的行業，尤其需繳租金的商戶。她亦希望業持主同舟共濟精神，提供協助。

她形容，要完全一刀切兩地交流並不可行，過去措施證明減少跨境人流是切實可行。她又稱，社會要放下分歧，對抗疫情。

【16:51】林鄭月娥宣布，所有由內地回港的旅客及港人，都需要採取隔離措施14日。她指出，希望措施於2月8日凌晨生效，讓市民可於未來兩天安排自己回港，她形容措施嚴厲，其後的時間如非必要不應離港或由外地返港。林鄭月娥表示，強制內地入境人士檢疫措施規例的詳情，估計兩日後會再公布。她表示，一直有徵詢專家意見再調整防疫措施。

國泰及港龍正逐步削減往來內地班次，只維持每日往來北京2班、上海1班、廈門1班及成都一周四班，削減航班約九成。

她又指，即時暫停啟德郵輪服務及海運大廈郵輪口岸的出入境服務。她又指，已留意到國泰及港龍正逐步削減往來內地班次，只維持每日往來北京2班、上海1班、廈門1班及成都一周四班，削減航班約九成。

【16:45】林鄭月娥指，日前擴大口岸管制措施後，效果「立竿見影」，2月4日與2月3日的數字比較，機場以外的總入境人次，昨天下降64%；機場則跌21%，大部分為國際旅客，至於內地乘飛機的內地人只有224名。而香港居民經過兩個陸路口岸返港的人次方面，措施生效前約6.9萬人次，昨天錄得約2.3萬人次，下跌66%。

她指，亦要顧及由內地回港的香港居民，因為持續佔總體高於80%。

【16:42】行政長官林鄭月娥表示，截至下午3時，香港已確診21宗個案，而昨日新增的3宗個案，未能找到病源，令人憂慮香港已出現社區傳播，未來14日非常關鍵，觀察會否出現社區爆發。林鄭坦承情況「令人憂慮」，而有兩個病人目前仍然危殆。

【16:40】香港醫學會表示，私家診所口罩不足，嚴重影響診症服務。食物衛生局早前答允從政府訂購的一批口罩中，撥出三萬個予醫學會讓會員購買，醫學會指已收到該批口罩，並即會以來貨價售予成功申請的會員。

【16:23】醫管局員工陣線表示，截至下午4時，暫錄得逾5000人簽到參與罷工。

【16:20】行政長官林鄭月娥即將會見傳媒，運輸及房屋局局長陳帆、衛生署署長陳漢儀、保安局局長李家超、商務及經濟發展局局長邱騰華、勞工及福利局局長羅致光都會出席。

【15:08】兩輛救護車由啟德碼頭抵達基督教聯合醫院，兩名男子坐上輪椅，由身穿防護衣、眼罩、口罩人員送入醫院內，兩名男子均清醒。相信兩人都是由世界夢號郵輪船上的人。

【15:05】九巴宣布，為保障乘客及員工安全，及配合防疫工作，以減低受感染風險，九巴5R路線於二月五日暫停服務。該路線往返啟德郵輪碼頭至觀塘Apm商場。

【15:01】行政長官林鄭月娥於下午4時30分，會舉行記者會。據無綫新聞報道，政府擬關閉郵輪碼頭口岸。而有線新聞則報道，政府擬將所有由內地入港的人，都要隔離14日。

【14:28】消息指，本港再增一宗初步確診新型肺炎個案，瑪嘉烈醫院一名56歲男患者對新型冠狀病毒初步呈陽性，有待覆檢。連同較早前的兩個確診個案，共新增3宗確診。

【13:49】據了解，昨日（4日）確診的第17宗個案、將軍澳醫院的60歲男病人，他的妻子及女兒均對新型冠狀病毒呈陽性反應，屬初步確診個案，兩人將被轉送到瑪嘉烈醫院，令本港確診個案增至20宗。兩母女因出現病徵，昨日在聯合醫院接受隔離治療。據衞生署初步調查，一家三口近日均無外遊紀錄。

【14:15】 在伊利沙伯醫院街站，已有近百名醫護高舉「我係醫護，我要封關」的紙牌輪候簽到。

【13:10】衛生署指，世界夢號乘客未經許可不可上岸，必須完成檢疫。30多名員工申報曾出現病徵。

【12:48】運輸署宣布，為盡量減低疫情在社區擴散的風險，原定於2月8日在香港會議展覽中心舉行的農曆新年車輛登記號碼拍賣會將會延期舉行。申請人稍後會收到運輸署通知有關拍賣會改期的詳情。

【12:00】世界夢號郵輪抵港，乘客表示「救下我哋」。郵輪上月越南航次有三名內地旅客確診新型冠狀病毒肺炎。郵輪昨日接獲台灣當局通所有旅客不能在高雄登岸，因此折返香港。原訂今日日本行程亦要取消。

早前日本在鑽石公主號郵輪，發現10人確診新型冠狀病毒肺炎，的包括3名香港人，2名澳洲、3名日本、1名美國人及1名菲律賓船員

世界夢號郵輪於2月5日返港，衛生署指乘客未經許可不可上岸。（鄭子峰攝）

▼醫管局員工陣線遊行▼

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【10:22】醫管局員工陣線的罷工行動踏入第三日，數百人在10時20分左右開始由海富中心天橋遊行前往特首辦，要求與特首林鄭月娥公開對話。

【武漢肺炎】六千盒杜拜口罩今發售 近4000人九龍灣通宵排隊搶購

【09:20】醫管局表示，預計今日公立醫院有大量醫護人員缺勤，緊急服務將仍受到嚴重影響，急症室只能集中有限人手提供緊急服務，呼籲病情輕微的病人，前往私家醫院或診所。各專科門診會提供有限度服務，病人可於稍後致電更改診症預約時間，如有補充藥物需要，可前往專科門診補充藥物，同時呼籲所有未返回工作崗位的醫護人員以病人福祉為大前提，盡快返回工作崗位，為病人提供所需服務。

【08:46】有不少市民剛抵達九龍灣排隊輪候購買口罩，人龍圍繞整個九龍灣工業區，估計現場有近萬人排隊。有早上7時到達的市民表示會堅持等候，「之前都有人同我地講叫我地走，因為已經過咗人數，但係都起咗身啦，點都要試，可能有呢！」

另外，在常悅道、宏泰道交界，有近十人嘗試排隊。有排隊市民表示，較早前有工作人員勸喻他們離開，指已經超過5,000人等候

▼部份確診個案曾到訪地點▼

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【08:25】美國聯合航空宣布，自周六（8日）起停飛來往香港至美國的航班，直至2月20日。

【07:04】截至周三（5日）清晨7時04分，全國新型冠狀病毒新增逾3千宗確診病例，達到2萬3718宗，491人死亡，疑似病例23214宗，治癒病例861宗。

【02:25】UA院線（娛藝）今日凌晨在Facebook上宣布，全線UA戲院及K11 Art House由下周一（10日）起將會加強防疫措施，每場放映會以隔行形式售票，並延至下午2時始營業，以便預留更多時間進行全院清潔及消毒。

【武漢肺炎】UA院線下周一起改隔行形式售票 延至下午2時始營業

↓↓羅湖出入境口岸關閉前情況↓↓

+ 7 + 6 + 5

【02:00】近兩日有三宗初步確診個案，衞生署衞生防護中心凌晨公布確認三宗個案都屬確診，累計共18宗。根據中心的初步流行病學調查顯示，該三宗新增確診個案將列為本地感染個案。中心強烈呼籲市民，時刻保持個人和環境衞生，對預防個人受感染和防止病毒在社區擴散至為關鍵。

【武漢肺炎】土瓜灣2人本地感染 居半山壹號與馬頭圍道僅距200米

第一宗（第16宗）為居於土瓜灣常盛街豪宅半山壹號的64歲女子，她自1月23日出現咳嗽，並向私家醫生求診，其後於30日開始發燒，並向另一名私家醫生求診。她於2月1日出現呼吸困難，到伊利沙伯醫院求醫並入院接受治療。根據病人兒子提供的資料，她於潛伏期內沒有外遊，主要往返住所及她開設於佐敦恒豐中心的店舖。

第二宗（第17宗）為居於藍田康田苑裕康閣60歲男子，自1月30日出現呼吸困難，病人同日先到觀塘聯合醫院求醫，其後到將軍澳醫院求診並入院接受治療，此前曾先後向四名私家醫生求醫。根據病人提供的資料，他於潛伏期內沒有外遊，主要逗留在家中。病人的家居接觸者包括妻子及女兒，二人因出現病徵，被轉送基督教聯合醫院接受治療。

第三宗（第18宗）居於土瓜灣馬頭圍道183號的25歲青年，他於1月28日出現發燒，並於1月29日出現咳嗽、流鼻水和腹瀉，同日到香港浸信會醫院求醫；他於2月3日再到香港浸信會醫院求診，並被轉介至威爾斯親王醫院入院接受治療。根據病人提供的資料，他於潛伏期內沒有外遊。

衞生防護中心已設立熱線2125 1122，並由昨日（4日）起延長運作至午夜12時。截至今日（5日）凌晨0時，熱線共接獲4,333個查詢。

【00:05】世界衛生組織（WHO）全球傳染病風險預防部門負責人白里安（Sylvie Briand）表示，目前情況仍未構成「瘟疫」（pandemic），而是多個源頭的疫症。她承認，病毒在中國湖北急速擴散，但是當地以外的情況主要都是零星群聚感染情況的「溢出病例」，又指中國及世界各地現時的策略是阻止病毒傳播，確保不會再發生類似湖北的疫情。

▼政府最新升級防疫措施▼