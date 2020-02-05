【武漢肺炎】泛民憂強制隔離引來港求醫　田北辰倡私人農地隔離

新型武漢肺炎持續，特首林鄭月娥今日（5日）舉行記者會，宣佈會強制要求由內地入境人士隔離14日。民主派立法會議員隨後見傳媒，對政府仍未全面封關表達不滿。民主黨涂謹申引述一政府高層指，其中一個不能全面封關的原因，是擔心中聯辦主任一旦上京會無法再返回內地。 實政圓桌田北辰則表示，擔心會有大批內地人湧到香港尋求醫療服務，又建議可徵用私人農地作臨時隔離營。

主派立法會議員對政府仍未全面封關表達不滿。民主黨涂謹申引述一政府高層指，其中一個不能全面封關的原因，是擔心中聯辦主任一旦上京會無法再返回內地。

林鄭昨日提到已向公務員發出「限罩令」，雖然於今日的記者會上澄清只是要求主要官員以身作則，但公民黨陳淑莊指留意到政總外經過的公務員未有配戴口罩的人多，認為情況非常不理想，擔心公務員因為上級施壓而不敢配戴，批評林鄭的言論不道德。

公民黨郭家麒指，瑪嘉烈醫院的傳染病隔離病房只有20個床位，而本港確診個案已上升至21宗，換言之往後的確診個案有可能會被送到其他設備相對未夠齊全的醫院，提高院內爆發的風險。他又提到現時的三個「檢疫中心」只能提供97個名額，根據入境處數字昨日仍有5萬多人次由內地入境，根本無法應付隔離之用。

強制隔離14日 陳志全：反吸引來港接受醫治

民主黨涂謹申透露曾與一政府高官接觸，對方解釋不全面封關的其中一個原因，是擔心重要官員如中聯辦主任上京後不能返港。涂謹申認為，若真有這種個案，港府可作豁免，自言未能被說服，他打算向國家主席習近平發公開信要求由中央下令香港封關。

人民力量陳志全斥林鄭的防疫措施「Too little too late（太少太遲）」，指強制隔離並非變相封關，擔心反而會吸引內地人來港隔離並接受醫治，進一步增加本港醫療系統負擔。

毛孟靜批評林鄭是「為自己的政治生命掙扎」，認為現時疫症已在社區爆發，更出現了死亡個案，政府不應再以預防為目標。

衛生署首次公布家居檢疫名單 梁耀忠：房屋署不知情

衛生署昨日首次公布家居檢疫大廈名單，當中有人昨日已完成隔離。街工梁耀忠表示房屋署對此事不知情，未有作出配合的消毒工作，擔心病毒已經由大堂、電梯等散播。記者會上林鄭被問到由懲教署工場生產的口罩去向，卻未有正面回答，梁耀忠批評林鄭未能遏止市民恐慌，亦未有澄清為何坊間有組織派發CSI口罩。

曾接載確診患者的「世界夢號」今日緊急返抵香港，民主黨黃碧雲曾到場視察，並收到有船上的長期病患求助，指藥物將要用盡，呼籲衛生署署盡快為有需要的港人提供支援。民主黨同時亦設立熱線供船上港人求助。

田北辰（翟睿敏攝）

田北辰倡徵用私人農地作隔離營

田北辰批評林鄭的措施「留番條尾」，又指「遲早都要切埋」，促請政府盡快落實全面封關。他又指香港不會有足夠的檢疫中心應付非港人的隔離需要，提議政府可先徵用遠離民居、能供水電的私人農地作為隔離營，但擔心會有大批內地人湧到香港，呼籲政府盡快交代隔離細節。