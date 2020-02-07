【武漢肺炎】廁紙全城瘋搶　能否列入《儲備商品規例》穩供應？

武漢新型肺炎陰霾愈來愈濃重，不單口罩、消毒用品短缺，近日社會更出現日用品搶購潮，超市的食米、廁紙等物品先後被搶購一空，最新更「擴散」至樽裝水、食油等，在網上亦隨處可見一輛輛購物車堆放十多排廁紙、男人購買幾十包女性衞生用品等等十年難得一見的「奇景」。 搶購日用品，背後反映的，除了是市民對疫魔的過敏恐慌，亦是市民對社會局勢、政府能力的不信任，令人覺得「買咗無蝕底」，結果個個囤積，最後弄假成真演變成缺貨。反觀現行政策中，有一種貨品缺貨機會極低，那就是食米。因為《儲備商品規例》規定下，食米必須貯存足夠全民至少15天的用量，市民可相對放心。 近日多項民生必需品出現搶購潮，不少人聯想到，政府是否可將條例擴展至這些日用品，強制儲存量以穩定供應？

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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信心危機致搶購 特首言論加劇恐慌

糧食作為民生必需品，穩定供應是任何政府的基本工作，令市民覺得「有政府，不怕」。反過來說，市民要去搶購糧食，通常表示民間對未來有所恐懼。每次本地局勢不穩定時，如1967年的六七暴動、八十年代中英談判、2003年沙士等，香港都或多或少出現搶購糧食現象。

放諸今次疫情，特區政府至今未拿出具體穩定口罩供應的措施，市民要大排長龍搶購。特首林鄭月娥日前更一度對官員下達「限罩令」，親口承認政府採購口罩工作「不太成功」，加劇市民對物資短缺的恐慌情緒。現時不單口罩、防疫相關物品，搶購現象擴散到其他民生物品，只要網絡上有人散播「封關會斷貨」、「內地停產」、「XX可治病」之類的謠言，市民就非常容易信以為真。

結果市民傾向大量購買物資囤積在家，無論政府和商界如何澄清，市民都傾向「買完先算」，形成惡性循環。市面上有售的貨品愈來愈少，就算有貨都來不及上架，真正有需要的人買不到，變成「自我實現預言」，真的出現短缺。如此發展下去，難保其他日用品如中成藥、清潔用品等，日後都可能出現搶購潮，對社會民生構成巨大影響。

大批市民搶購廁紙。（梁煥敏攝）

食米被列入儲備商品 須存放15日用量

現行政策中，其實有制度可穩定民生必需品的供應。香港法例第296A章《儲備商品(進出口及儲備存貨管制)規例》（《儲備商品規例》）規定，工業貿易署署長有權規限特定貨品的進出口、售賣等，並就特定類型貨品，要求貯存商時刻備存指定數量。在條例下，現時唯一被列作儲備商品的物品是食米。

食米管制源於戰後時期，當時大量人口從中國南下湧港，增加糧食需求，出現短缺。港英政府於1955年起對食米實施管制，規定所有儲米商（進口商）和批發商均須向貿易署署長登記，並須符合資金、財政、本地資本比例、處所、可提供的儲存設施方面的規定。儲米商獲配進口配額後，需按時間表輸入食米。所有儲米商合共須維持足以供本港當時人口45天食用的份量。

法規於1979年被整合成《儲備商品規例》，除食米外，冷藏肉類和家禽都被列為儲備商品。在回歸後，基於政府希望食品市場自由化，減低管制力度，首先於1998年起將儲備存貨逐步放寬至15天，做法沿用至今；當局2000年亦將冷藏肉類和家禽剔出管制範圍，再於2003年起放寬食米進口商的註冊準則。

所以，雖說香港幾乎沒有本地食米，都是依靠泰國、越南、中國內地等進口，但在法例規定下，米商必須儲存至少夠全港市民15天食用的存貨；而據官方說法，部分關口關閉後貨運不受影響。所以理論上，市民暫時不須擔心米糧出現短缺。

香港現時對食米儲存量有管制。（資料圖片）

將廁紙也列入條例？ 法規上可行，但……

既然食米可以透過法規穩定供應，那是否同樣可以通過《儲備商品規例》規定廁紙等的存貨數量，穩住公眾信心？

在法規上，由於工業貿易署署長本身已獲條例賦權，限制指定貨品的進出口、儲存量，並對貯存商的註冊資格有最終決定權，而儲備商品的清單，是載於條例的附表中，是附屬法例的一部分，政府理論上可通過「先訂立，後審議」的形式修訂附表內容，將政府認為有需要管制的貨品加入表中；由於這只是「非常時期的非常手段」，政府亦可考慮設日落條款，列明相關的管制時限，疫情過後將會失效。

只不過，在執行上或會遇到一定困難。例如儲備數量如何劃界是一個問題，因為食米現時政府尚且有官方數據，了解市民每年平均的耗米量，從而計算出儲備數量。如要為其他貨品制訂一個合適的儲存目標，要和供應商、零售商了解銷量和供應等數據，再按需要釐定合適的存量，可能涉及頗長時間，遠水不能救近火。加上要求商家儲存指定數量貨品不賣，無疑會減低營商的靈活度，食米由於太過重要尚且可以理解，商家又是否願意對其他日用品如廁紙實施同類管制，那是一大疑問。

立法會議員邵家輝指，現時日用品供應充足，呼籲市民不用搶購。（資料圖片）

市民須保持理性

其實，政府亦已多次表明，停止客運通關服務後貨物仍可如常入境香港，日用品供應不受影響，當中食米總存貨足夠全港市民約一個月食用，籲市民不用恐慌。立法會批發及零售界議員邵家輝亦引述業界指，現時各類生活必需品存貨足夠，大部分市民搶購日用品後只作囤積，其實並無需要。寄望市民保持理性，分清資訊的真假和自身需要。

當然，現時政府管治威信不足，推出的防疫措施都被指「慢幾拍」，部分市民或許明知某些資訊未必可信，但都寧可一卷廁紙在手，也不願意相信政府，那就是政治問題了。