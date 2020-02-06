【鑽石公主號】確診港翁稱曾游泳　同船張寶華質疑錯報：池水好凍

停泊在橫濱港、早前有一名80歲香港男子確診武漢肺炎的「鑽石公主號」郵輪上，今證實再有10人確診，當中包括3名香港人。 前有線「新聞之花」張寶華與黎芷珊、陶傑等友人剛巧乘坐同一郵輪。張表示自己身體無恙，今日（7日）結束14日自我隔離，她和陶傑、黎芷珊等均證實並無染疾，「今次算幾好彩，船上好凍，都關上窗，咁都無受感染」。 親歷「疫船」，她質疑香港衛生署未有掌握確診老翁的詳細資料。例如患者家人稱患者曾到過男士桑拿房及泳池。張寶華對此表示質疑，指郵輪有室內及室外泳池。室內泳池連接餐廳，「我哋行過時著冷衫，都感覺到好凍，印象中無咩人用室內泳池。」 至於室外泳池更不在話下，「有試過推門想行出室內，但由於太大風，我哋後生仔都馬上放棄返入屋。」她懷疑一個80歲、又身體不適的老人家會否在這種情況下游泳。「郵輪有溫泉設施，會唔會係老人家年紀大，搞錯咗？」她曾向衛生署職員反映疑慮，但沒有收到回覆。

+ 2

張寶華表示，自己和該名確診老翁沒有接觸過，因為郵輪上講廣東話的人不多，「如果我見過一位年紀咁大嘅伯伯，一定有印象。」鑽石公主號上月22日停泊鹿兒島時，確診老翁曾在當地參加半日遊旅行團，張表示她與友人亦一度考慮過參加該團，幸而最終作罷，「否則成團人同一車廂逗留10個鐘，真係好高危。」

籲病人有責任如實申報行蹤

「我明白，懷疑自己中招係會好驚，但驚都無用，一定要理性解決。」張寶華語重心長地呼籲，確診病人一定要如實申報自己的行蹤，直斥有武漢夫婦隱瞞曾到內地，是非常不負責任的行為，「大家不是對你的私隱有興趣，而是事關所有人的健康」。她認為病人有責任提供詳細資料給政府以釋除他人擔憂。

當然，鑽石公主號的確診已年屆80，或者會記不起船上細節，乃人之常情。

張寶華在郵輪抵港後即下船自我隔離兩周，明日終於可「刑滿出獄」。回憶半個月隔離生活，她坦言起初幾日感覺自己真正放假，什麼都不用做，但很快便悶得發慌。

看太多新聞致精緒緊繃

無聊不是最大敵人，壓力才是。張寶華坦言，由於沒有工作分散注意力，令人不由自主重複看新聞，「每日你會看好多資料，精緒太緊繃，尤其是每天見到確診案例又多咗。」她憶述，當第一次聽到船上有10人受感染時，「個心沉咗一沉」，然後在手機通訊群組中與陶傑、黎芷珊等同船友人互相慰問對方有沒有出現染病徵狀。

呼籲冷靜理性面對疫情 「唔好將恐懼無限放大」

有時她更出現疑病行為，會感覺渾身不舒服，其實不知道是否真的染病，結果證實虛驚一場。因此她到後期就調整心情，有意識減少看新聞。「唯有每日喺屋企畫畫，專心咁做一樣嘢就唔會諗太多。」近日看到街上有人搶購廁紙，她呼籲大家毋須將恐懼無限放大，只需注意良好衞生及保持健康。

所以令她較為困擾的是本身定期跑步習慣的她在隔離期間要被逼「停工」，「過年時候已經放肆了，原本雄心壯志放完假要好好地運動。」本定下瘦身大計的她笑言，在隔離期間唯有減少食量，「但依家都唔敢去健身室，因為載口罩做運動太辛苦，會搵空氣流通嘅地方跑街。」

憶當年採訪沙士 張：學唔到經驗嘅係中國

「點解一模一樣嘅事又嚟一次？」記者出身的張寶華，想起17年前採訪沙士的經歷，不禁大為感慨。指自己當年同樣到內地採訪野味市場，情景歷歷在目，「除咗無人肉，咩動物都有。」採訪後她和攝影師整整兩日全無食慾。她指現時香港有從沙士一役中學習，衛生意識已經比當年顯著提高，會主動載口罩、洗手、消毒家居。言畢，張又補上一句:「學唔到經驗嘅唔係香港人，係中國政府，估唔到佢哋到今日都仲食野味。」