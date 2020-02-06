【武漢肺炎】食品被搶購一空　食米商稱供應穩定　籲市民無需囤積

引致武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續，近日有市民搶購食品及日用品，食米、廁紙等均被清空。多個食品供應商代表今日（6日）舉行記者會，澄清食物供應量未有受影響。 香港米行商會理事長陳建年稱，近九成食米來自泰國、越南等地，而內地僅佔少於一成，強調供應穩定，呼籲公眾不需要囤積在家。香港食品委員會主席吳永恩強調現時供應並無問題，無必要搶購。

周三（5日）本港多區的超市紙巾、即食麵、米等貨物被市民搶購一空。（資料圖片/余俊亮攝）

香港米行商會理事長陳建年於記者會上稱，根據港人喜好，九成的供港食米來自泰國及越南等地，而內地入口僅7.7%，佔少於一成。他強調食米的供應量穩定，不需要擔心或囤貨在家，本港今年首季有1萬3千噸儲備，現時未需要使用。他續說會與泰國越南商務專員緊密聯絡，確保庫存足夠。

豬肉蔬果貨源充足

香港食品委員會主席吳永恩稱，本港每日有約2000公噸蔬果由外國及內地進口，現時貨源充足，稱早前因農曆年假令貨源看似減少，而過年後已回復正常。香港豬肉行總商會理事長許偉堅稱，於農曆新年期間國內人員未復工，但至2月初豬隻供應回復疫情前的水平,強調能夠保持穩定供應。他說，內地供港豬隻約65%來自廣東省，而湖北豬隻僅佔約一成，當地疫情對供應影響不大。至於受去年豬瘟影響，豬隻供應下跌，他說料於下半年能夠回復以往水平。

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活家禽供應商代表潘福來稱，每日有10萬隻活雞和2萬隻鵝鴨供港，強調供應足夠應付港人所須，而批發價亦無起價。香港蛋業商會理事長、蛋品進口批發商聯泰行董事總經理楊金炎則稱，本港雞蛋從全世界採購，當中五至六成來自內地，兩成半來自美國，其他則從日本、馬來西亞等地入口。他指，港人每日約需求500萬隻雞蛋，每日平均有十多個載有30多萬隻雞蛋的貨櫃供港，無論價格及數量均穩定。

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至於政府日前宣布周六凌晨起，所有由內地入境本港的人士，包括港人及內地人，均須強制隔離檢疫14天。吳永恩說，若措施包含運貨司機，將會對運送過程構成困難，由於貨車有指定司機，若要隔離14日則會出現有貨無司機運送的情況。他又說，現時車輛於高速公路、國內及香港關口均須量體溫及檢疫，強調無須恐慌。